„Polski Ład” zmusi polskie firmy do emigracji? Przedsiębiorcy rozważają TE kierunki

Polski Ład to dla przedsiębiorców przede wszystkim ukryte reformy podatkowe. Najbardziej obawiają się oni przede wszystkim podwyższenia składki zdrowotnej. Wielu właścicieli firm rozważa przeniesienie swoich biznesów z Polski. Jednym z państw, które mogą im się wydać atrakcyjne pod tym względem jest Bułgaria.

Część polskich przedsiębiorców nie kryje, że po wejściu w życie tzw. Polskiego Ładu ich firmy nie przetrwają w naszym biednym kraju. Ratunkiem dla nich może okazać się przeniesienie firmy do Bułgarii.

W rozmowie z dziennikiem „Fakt” Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates wyjaśniał, że kraj ten może być atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców m.in. dlatego, że należy do Unii Europejskiej, co zapewnia stabilizację.

Co więcej, bułgarska biurokracja jest o wiele mniej rozbudowana niż polska. Podobnie jest także z obowiązkami administracyjnymi. Dotyczy to przede wszystkim małych firm zatrudniających do 50 osób i przychodzie poniżej 19,5 mln lewa (czyli około 45 mln zł).

Rozwiązaniem, które może zainteresować polskich przedsiębiorców po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bułgarii – OOD – lub jej jednoosobowy odpowiednik – EODD.

Spółka w Bułgarii musi posiadać przynajmniej jednego wspólnika oraz dyrektora. Nie muszą oni jednak mieć bułgarskiego o obywatelstwa, ani nawet tamtejszej rezydentury. Protokół założycielski natomiast musi być sformułowany w języku bułgarskim.

Wymagany jest też minimalny kapitał w postaci jednego euro, a kwotę kapitału trzeba wpłacić na rachunek założony w Bułgarii. Udziałowcy spółki odpowiadają za jej zobowiązania wyłącznie do kwoty kapitału zakładowego.

Kuszący dla polskich przedsiębiorców może być też tamtejszy system podatkowy. CIT w Bułgarii jest bowiem jednym z najniższych – wynosi 10 proc. Ponadto podatek dochodowy jest także na podobnym poziomie. Z kolei podatek od dystrybucji realizacji zysków wynosi 5 proc. – dla rezydentów unijnych. Dla rezydentów spoza Unii Europejskiej wynosi on natomiast 0 proc.

Podstawowa stawka VAT w Bułgarii kształtuje się z kolei na poziomie 20 proc. Co więcej, na niektóre towary i usługi jest ona obniżona i wynosi 9 proc. Funkcjonuje też stawka 0 proc.

Część polskich przedsiębiorców rozważa także przeniesienie firmy do pobliskich Czech. Jak podkreślał cytowany przez portal money.pl Marcin Szpak z MSC-General z branży budowlanej, woli „uciec z firmą tam, gdzie coś odłoży”, a nie ciężko pracować na „utrzymanie naszego rządu”.

