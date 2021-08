Wakacje z Konfederacją. Tłumy na spotkaniach. Inne partie mogą tylko pozazdrościć [VIDEO + FOTO]

Politycy Konfederacji odbyli kilkutygodniowe tournée po Polsce. Odwiedzili między innymi popularne miejscowości turystyczne. Wakacje z Konfederacją dobiegają końca – spotkania cieszyły się ogromną popularnością.

Konfederaci odbyli tysiące rozmów z Polakami podczas „Wakacji z Konfederacją”. Organizowali spotkania w popularnych miejscach wypoczynkowych nad morzem, w górach czy na Mazurach.

Kończy się kolejna edycja Wakacji z Konfederacją – poprzednia również cieszyła się dużą frekwencją. Tego roku jednak szczególnie widać, jak zamknięci przez PiS w domach ludzie, tęsknili za tego typu wydarzeniami.

– Będziemy nad morzem, będziemy na pojezierzach, będziemy w górach. Wakacje z Konfederacją w tym roku to ponad miesiąc trasy – od szóstego lipca do siódmego sierpnia. Zaczynamy za tydzień we wtorek w Świnoujściu – zapowiadał Robert Winnicki i rzeczywiście tak było.

Konfederaci, gdzie się nie pojawili – czy to nad morzem na Kaszubach, w górach, czy nad jeziorami na Mazurach – wszędzie byli otaczani tłumami sympatyków.

Kulminacyjny moment nastąpił 7 sierpnia – na Wielkim Finale w Warszawie.

Trwają przemówienia podczas finału @WakacjeK w warszawskim Parku Fontann. Dojechaliśmy tam piętrowym busem @KONFEDERACJA_ pic.twitter.com/MlaVEdlBH1 — Witold Tumanowicz (@WTumanowicz) August 7, 2021

Trwa wielki finał #WakacjezKonfederacją☀️ w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie. Dziękujemy wszystkim za obecność! pic.twitter.com/T87jnbSRLk — Wakacje z Konfederacją (@WakacjeK) August 7, 2021

Podobna atmosfera towarzyszyła spotkaniom w całej Polsce. Zdjęcia i nagrania z tych spotkań mówią same za siebie:

Faszyzm, rozsiewanie śmiertelnego wirusa i nienawiść do kobiet. Wszystko udokumentowane na tym nagraniu. Zobacz i podaj dalej.

Nie bądź bierny. Uświadamiaj! pic.twitter.com/9VYktrIm4P — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) July 17, 2021

💬@RobertWinnicki: Jeżeli choć cząstka z Was się zaangażuje, to naprawdę jesteśmy w stanie zmienić Polskę, bo zaangażowanych jest niewielu. Lepszy jest 1% wpływu na rzeczywistość niż 99% frustracji przed telewizorem czy komputerem. pic.twitter.com/RMrvY12MvV — Wakacje z Konfederacją (@WakacjeK) August 6, 2021

#WakacjezKonfederacją☀️ w Szklarskiej Porębie już za nami. Dziękujemy wszystkim za obecność! A już jutro o godz. 18:00 w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie, wielki finał naszej ogólnopolskiej trasy promującej nasz program #PolskaNaNowo🇵🇱 Nie może Was tam zabraknąć! pic.twitter.com/95GcbtmlP6 — Wakacje z Konfederacją (@WakacjeK) August 6, 2021

💬@KonradBerkowicz: Rządzą nami socjaliści, więc zabierają nam wolność, https://t.co/v4f0DEeefu. wolność dysponowania własnymi pieniędzmi. A co dają nam w zamian? Prawo do skomlenia o tarczę, dotację i zasiłki. Oni próbują zrobić z nas żebraków! pic.twitter.com/d6RASu0afg — Wakacje z Konfederacją (@WakacjeK) August 6, 2021