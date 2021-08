Braun obnaża hipokryzję w TVPiS: Czwarta fala, dobrowolne szprycowanie i walka z „antyszczepionkowymi terrorystami”

W studio TVP Info Grzegorz Braun walczył z covidową hipokryzją. Podczas rozmowy o „zachęcaniu” do szprycowania oraz segregacji sanitarnej poseł Konfederacji podkreślał, że wzywanie do dyskryminacji to „podżeganie do przestępstwa”. Odniósł się także do pomysłu szefa MON, żeby tępić „antyszczepionkowych terrorystów” w wojsku.

– Wyzwanie do tego, by osoby, które szanują własną i cudzą prywatność, prawo do dbania o własne i cudze zdrowie na zasadzie wolnego wyboru i wolnej relacji między pacjentem a lekarzem – nie należy blokować systemu opieki zdrowotnej – wzywanie do tego, by tych ludzi dyskryminować to jest, oświadczam, podżeganie do przestępstwa – mówił w kontekście przymusowej szprycy Grzegorz Braun.

Wyjaśnił też, na czym dyskryminacja ta polega. – Wzywa się mianowicie do tego, czynił to na moim Podkarpaciu – pozdrawiam moich sympatyków, wyborców, zwłaszcza Jeżowe – pan minister choroby i nagłej śmierci Niedzielski groził tym gminom, które nie przodują w tej operacji zmasowanego eksperymentu na ludziach, w tym na polskich dzieciach, co jest już dzisiaj udokumentowane, groził, że to właśnie te gminy będą obłożone w pierwszej kolejności lockdownem i że dzieci nie pójdą do szkoły. Ja zatem wzywam szanownych państwa: żyjmy normalnie – mówił w TVP poseł Braun.

– Czyli nie szczepmy się i nie wprowadzajmy żadnych obostrzeń? – dopytywał redaktor prowadzący Bartłomiej Graczak.

– Wolnoć, Tomku, w swoim domku. Ja panu nie ośmieliłbym się sugerować, jakie medykamenty ma pan stosować, jakie pigułki czy ampułki zażywać – oświadczył Braun.

– Ja, jako polityk, pragnąłbym, by nikt moich rodaków w tej sprawie nie nagabywał, bo ja jako polityk jestem przywiązany do takich staroświeckich zasad, jak tajemnica lekarska, poszanowanie prywatności – dodał.

– Panie pośle, pan może mówić do swoich wyborców „nie szczepcie się”, albo „sami po prostu zdecydujcie”, a minister Adam Niedzielski może mówić „szczepcie się” – twierdził funkcjonariusz mediów reżimowych.

– Proszę nie wkładać w moje usta, bardzo proszę, słów, których nie wypowiadam. Ja proszę o to, żeby zachować swobodę wyboru w tej dziedzinie. I tyle. I tylko tyle – wskazał Braun.

– Szanowni rodacy, drodzy przedsiębiorcy, pracodawcy i pracobiorcy, żyjmy normalnie. Niech praca trwa, w szkołach, w firmach, w przestrzeni publicznej. Zamiast bić się potem z myślami, jak tu i kiedy otworzyć, lepiej nie zamykać. Zamiast martwić się, że dziecko spędza za dużo czasu przed laptopem, telewizorem, lepiej posyłać je normalnie do szkoły – zaapelował polityk Konfederacji.

„Antyszczepionkowi terroryści” w wojsku

Przytoczono też wpis szefa MON Mariusza Błaszczaka. „Antyszczepionkowi terroryści nie mogą udawać żołnierzy Wojska Polskiego. Zakończyliśmy prace nad przepisami, które jednoznacznie zakażą noszenia mundurów przez tego rodzaju grupy i wprowadzą sankcje. Stosowne rozporządzenie kierujemy do uzgodnień międzyresortowych” – grzmiał na Twitterze Błaszczak.

Antyszczepionkowi terroryści nie mogą udawać żołnierzy Wojska Polskiego. Zakończyliśmy prace nad przepisami, które jednoznacznie zakażą noszenia mundurów przez tego rodzaju grupy i wprowadzą sankcje. Stosowne rozporządzenie kierujemy do uzgodnień międzyresortowych. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 6, 2021

Braun, odnosząc się do wpisu Błaszczaka, zaprosił „przede wszystkim kolegów posłów, ale także media, pana redaktora na najbliższe posiedzenia zespołu parlamentarnego ds. bezpieczeństwa szczepień dzieci i dorosłych”.

– Piątek, 13 sierpnia, między 11 a 17 odbędą się po kolei dwa posiedzenia tego zespołu parlamentarnego, kolejne z cyklu. Na poprzednim posiedzeniu m.in. żołnierze, w tym służby czynnej w Wojsku Polskim składali relacje o szykanowaniu, o nakłanianiu, być może nawet do fałszowania dokumentacji, o przymusie w tej sprawie – i to zadaje kłam wypowiedziom pańskim, panie redaktorze, panów wyobrażeniom o dobrowolności tego procesu – skwitował Braun.

– W Wojsku Polskim nie ma tej dobrowolności, a z drugiej strony, na drugim końcu mamy dzieci, powtarzam, eksperyment na naszych najmłodszych, na niemowlętach dozwolony przez urząd państwowy, Urząd Rejestracji Produktów Medycznych. Mamy do czynienia z systemowym działaniem przeciwko wolności, a także własności Polaków – dodał.

Źródła: TVP/Twitter