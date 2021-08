Do Mekki też tylko z paszportem szczepionkowym

Władze saudyjskie ogłosiły możliwość odbywania indywidualnych pielgrzymek do Mekki. Umra może jednak być realizowana tylko przez osoby zaszczepione i posiadające szczepionkowe paszporty.

Muzułmanin może udać się w dowolnym momencie roku (oprócz okresu hadżdżu) do Mekki. Umra nie jest obowiązkowa, a zalecana przez Koran. Pielgrzymujący dokonują m.in. siedmiu rytualnych okrążeń świątyni Al-Kaba i ucałowania hadżaru. Dodatkowo pielgrzymują również do grobu proroka Mahometa w Medynie.

Władze saudyjskie ogłosiły rozpoczęcie Umrah dla zagranicznych pielgrzymów, ale tylko zaszczepionych przeciwko Covid-19 i to szczepionką uznawaną przez Arabię ​​Saudyjską. Stwarza to np. problemy Algierczykom, którzy szczepią się innymi preparatami.

Umrah dla zagranicznych pielgrzymów rozpoczyna się po 9 sierpnia. Informację podała w niedzielę 8 sierpnia oficjalna saudyjska agencja prasowa (SPA).

W Arabii Saudyjskiej szczepienia stały się wymogiem wstępu do placówek publicznych, także do szkół, miejsc rozrywki i transportu publicznego. Przed pandemią co roku tylko w hadżdż brało udział w modłach w Mekce ok. 2 mln pielgrzymów z całego świata. Pielgrzymowanie zostało zawieszone dla cudzoziemców w lutym 2020 roku.

Źródło: Bledi.net