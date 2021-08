Kolejne państwa wprowadzają segregację sanitarną. Tam już obowiązują paszporty covidowe

Rozszerza się lista regionów wdrażających segregację sanitarną. Paszporty szczepionkowe wprowadziły właśnie hiszpańska Galicja i Czarnogóra. We Włoszech natomiast mają one obowiązywać w szkołach.

Kolejne regiony przyjmują „model francuski”. Od 31 lipca w hiszpańskiej Galicji, żeby wejść do restauracji, baru, czy kawiarni trzeba wylegitymować się paszportem covidowym.

Zaświadcza on o zaszprycowaniu co najmniej jedną dawką, przebyciu Covid-19 lub uzyskaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa z ostatnich 72 godzin.

Podobne restrykcje wprowadziły też władze autonomicznego regionu Wysp Kanaryjskich. Tam jednak przepisy zostały zawieszone przez lokalny Sąd Najwyższy. Nie odstraszyło to jednak kolejnych regionów od dążenia do wprowadzania segregacji sanitarnej.

Podobne kroki zapowiedziały bowiem wspólnoty autonomiczne Madrytu, Andaluzji, Katalonii i Walencji. Rozwiązania te mają wejść w życie w najbliższych dniach.

Ponadto od poniedziałku co najmniej do 20 sierpnia rozszerzone paszporty covidowe mają obowiązywać też w Czarnogórze. Tam covidowe „przepustki” mają dawać „przywilej” uczestnictwa w zgromadzeniach publicznych – takich jak festiwale, imprezy sportowe, a także wejście do wnętrza restauracji, kawiarni, nocnych klubów i dyskotek.

Segregację obywateli wprowadził też rząd portugalski. Tam od ubiegłej niedzieli w całym kraju w weekendy do restauracji mogą wchodzić jedynie klienci legitymujący się paszportem covidowym. Ponadto wymagany jest on także w przypadku meldowania się w hotelu lub pensjonacie.

Włochy natomiast od nowego roku szkolnego będą wymagały paszportów covidowych w placówkach edukacyjnych. Legitymować się nimi będą musieli wszyscy pracownicy szkół – zarówno nauczyciele, jak i pozostały personel. Wymóg „przepustek” – tzw. Green Pass – wprowadzono też dla studentów i pracowników uczelni wyższych.

Ponadto od piątku we Włoszech paszport covidowy wymagany jest przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, do teatrów, kin, muzeów, basenów, siłowni czy kasyn. „Przepustkę” do nowej normalności muszą okazywać wszyscy obywatele powyżej 12. roku życia. Ma ona być też warunkiem wstępu na imprezy masowe, zjazdy czy targi.

Jednym z pionierów segregacji sanitarnej była Francja. Tam od poniedziałku paszportem covidowym trzeba będzie się legitymować przy wejściu do restauracji, barów, kawiarni, centrów handlowych, placówek ochrony zdrowia, a także przed podróżami lotniczymi i dłuższymi trasami kolejowymi czy autobusowymi. W czwartek tamtejszy trybunał konstytucyjny – Rada Stanu – uznał, że segregacja sanitarna jest zgodna z ustawą zasadniczą.

We Francji segregacja sanitarna trwa od 21 lipca. Wówczas bowiem wprowadzono nakaz legitymowania się paszportem covidowym przy wejściu do muzeów, kin, teatrów i innych placówek kultury i rozrywki, które mogą pomieścić więcej niż 50 osób.

Tam „przepustka sanitarna” potwierdza pełne zaszprycowanie, przechorowanie Covid lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Na razie system obejmuje pełnoletnich, ale od 30 września mają się w nim znaleźć także dzieci od 12. roku życia.

Paszporty covidowe obowiązują też w Irlandii (restauracje i puby), Grecji (restauracje, kawiarnie, dyskoteki, kina i teatry), Austrii (restauracje, hotele, siłownie, baseny, teatry i m.in. zakłady fryzjerskie), Czechy (restauracje, muzea, przy meldowaniu się w hotelach), Słowenii (restauracje, dyskoteki, hotele, kempingi, imprezy sportowe i kulturalne), Danii (restauracje, placówki kultury i rozrywki, obiekty sportowe, zakłady usługowe) i na Cyprze (lokale gastronomiczne i rozrywkowe, świątynie, kina, teatry oraz obiekty sportowe).

