Lubnauer chce, by prezydent Duda oceniał urodę mężczyzn

Przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Tokio politycy i komentatorzy kręcili afery o… gratulacje dla polskich medalistów. O krok dalej posunęła się poseł Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, która sugeruje, by prezydent Andrzej Duda zaczął oceniać urodę mężczyzn.

W ostatnim czasie modne stało się gratulowanie na Twitterze i Facebooku polskim sportowcom za ich osiągnięcia.

Po każdym z sukcesów rusza wyścig o to, kto pierwszy zamieści wpis z gratulacjami, kto ogrzeje się w blasku sukcesu.

A wraz z wpisami gratulacyjnymi pojawia się szereg makontentów, którym nie podoba się wiele – a to gratulacje przyszły za późno, a to za wcześnie, a to nieodpowiednie itd.

Po srebrnym medalu w rzucie oszczepem na IO w Tokio Marii Andrejczyk, tradycyjnie tweeta z gratulacjami zamieścił prezydent Duda.

„Maria Andrejczyk ze srebrnym medalem olimpijskim w rzucie oszczepem. Piękna i dzielna dziewczyna. Wielka radość w rodzinnym domu i we wszystkich naszych sercach. Brawo! Wielki sukces! Gratulujemy i dziękujemy!” – napisał Duda lub któryś z jego ludzi od mediów społecznościowych.

Co w tym wpisie jest niewłaściwego? Z odpowiedzią spieszy poseł Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Otóż nie spodobało się, że Duda napisał o Andrejczyk „piękna”.

„Najważniejsze, że piękna. Dobrze, że przy okazji srebro. A Tomala piękny czy nie piękny?” – napisała Lubnauer, odnosząc się do złotego medalisty w chodzie na 50 kilometrów, Dawida Tomali.