Organizacja SOS Méditerranée od lutego 2016 r. dowiozła do Europy ponad 34 000 migrantów

Okręty Ocean Viking i Sea-Watch 3 wyładują kolejnych 800 migrantów na Sycylii. Jednostki organizacji „humanitarnej” zebrały 700 osób u wybrzeży Afryki Północnej w ciągu jednego weekendu.

Organizacja SOS Méditerranée dostała pozwolenie na ich wyładunek we Włoszech. „Sea-Watch 3” wyładował już ponad 250 migrantów w sobotę 7 sierpnia na Sycylii.

Tego samego dnia statek SOS Mediterranea „Ocean Viking”, uzyskał zezwolenie na sprowadzenie do Włoch około 550 osób.

Migrantów zebrano na morzu w poprzedni weekend 1 sierpnie, ale okręty czekały na zezwolenie zawinięcia do „bezpiecznych portów”. Celem przyspieszenia procedur wskazywano zły stan zdrowia pasażerów.

Ostatecznie okręt niemieckiej organizacji pozarządowej „Sea-Watych 3” zacumował w porcie Trapani (Sycylia). 257 pasażerów zostało przetestowanych na Covid-19 i zejdzie na ląd.

„Ocean Viking wyładował 549 migrantów w innym sycylijskim porcie – Pozzallo. Tym razem stanowczo odmówiła Malta.

Tylko francuska SOS Méditerranée twierdzi, że od lutego 2016 r. „uratowała” ponad 34 000 migrantów.

Do tego należy dorzucić jeszcze migrantów dowiezionych przez organizację niemiecką. To poważny kanał przemytu ludzi, który zachęca kolejnych nieszczęśników do wypływania łodziami celem nielegalnego przekraczania granicy.

Źródło: France Info