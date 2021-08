W „trosce” o dobro planety poszli w eko. Ale planecie TO się nie podoba [VIDEO]

Łopaty turbin wiatrowych nie są recyklingowalne, zalegają na wysypiskach śmieci, a następnie znikają zakopane głęboko pod ziemią. I rozkładają się przez tysiące lat. Miało być eko, eko nie jest.

O sporym problemie szeroko rozpisuje się serwis Bloomberg.

Łopaty turbin wiatrowych są dłuższe niż skrzydło Boeninga 747, a transport zużytych to nie lada wyzwanie logistyczne. Zbudowane z włókna szklanego turbiny są najpierw cięte przez specjalną piłę wysadzaną diamentami.

Już sam ten fakt świadczy, jak trwała jest ich konstrukcja i jak długo będą rozkładać się zakopane w ziemi. Niektórzy twierdzą, że nie rozłożą się wcale i pozostaną na zawsze.

Dziesiątki tysięcy takich łopat turbin wiatrowych zalegają na całym świecie. W samych Stanach Zjednoczonych w ciągu następnych trzech lat do piachu trafi 8 tysięcy sztuk. W Europie, do 2022 r., po 3800 rocznie. Problem będzie tylko narastał i to w szalonym tempie.

Turbiny wiatrowe. Problem będzie narastał

Wszystko dlatego, że teraz swój żywot kończą turbiny stawiane 10 lat temu, gdy energetyka wiatrowa raczkowała. Dziś jest ich około 5 razy więcej, więc za kolejną dekadę problem będzie 5 razy większy. W samych Niemczech obecnie stoi 27 tysięcy wiatraków.

Bloomberg zauważa, że wielkie korporacje i ministerstwa środowiska kompletnie nie wiedzą, jak poradzić sobie z problemem. Dotychczas nie wymyślono skutecznego sposobu na pozbycie się łopat turbin wiatrowych. Zużyte, nie nadające się do dalszego użytku, tworzą swego rodzaju wysypiska-grobowce.

Unia Europejska nie wszystkie turbiny zakopuje. Część spala się w specjalnych piecach służących do wytwarzania cementu. Energia wytwarzana przez takie piece jest jednak niewystarczająca, więc włókno szklane pali się długo i emituje spore zanieczyszczenie.

Problem z recyklingiem turbin wiatrowych to nie jest oczywiście odosobniony przypadek. Podobnie jest ze zużytymi panelami słonecznymi, energo-oszczędnymi świetlówkami, akumulatorami do elektrycznych samochodów czy całą masą elektroniki.

W imię walki z zanieczyszczeniem środowiska stworzono kolejne problemy, które środowisko zanieczyszczają. Ale przynajmniej sporo osób odpowiednio zarobiło. Dla dobra naszego i naszej planety!

Źródło: Bloomberg