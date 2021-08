Korwin-Mikke: „Dlaczego ONI nas straszą i zmuszają do zaszczepiania się? To proste. Chodzi o…”

Janusz Korwin-Mikke w najnowszym wpisie wyjaśnił, jak politycy wykorzystują wystraszone społeczeństwo. A remedium na ten strach jest zawsze wydawanie sporych sum z kieszeni podatników. „A jak się tyle wydaje – to zawsze się politykom trochę do łapek przyklei…”.

Zdaniem legendarnego wolnościowca najgorzej jest, gdy za straszenie biorą się politycy, zwłaszcza ci u władzy. „Ostatnio postraszyli GlOciem – i z tej okazji przekonali ludzi, że na Walkę z GlOciem trzeba wydać 3 biliony €urosów. Jak się tyle wydaje – to zawsze się politykom trochę do łapek przyklei…” – wskazał.

„I o to IM chodzi. Nie gardzą też «drobniejszymi» sumami. Np. paręset miliardów można zarobić na sprzedaży szczepionek na CoViD. Dwadzieścia lat temu ukradli parędziesiąt miliardów na «walkę ze świńską grypą». Żadnej epidemii świńskiej grypy nie było – co jasno widać stąd, że III Rzeczpospolita (jako jedyna!!!) nie zakupiła szczepionki – i u nas też świńska grypa nie pojawiła się. Natomiast RFN przekonała aż 8 proc. Niemców, by zgodzili się zaszczepić – i do dziś płacą odszkodowania paruset Niemcom, którzy mocno odchorowali to zaszczepienie…” – przypomniał polityk Konfederacji.

Janusz Korwin-Mikke zwrócił uwagę, że w tej sprawie były dwa śledztwa, jednak w obu przypadkach „ukręcono im łeb”. „Przecież w tej sprawie przewodziła p. Kim ze Światowej Organizacji Zdrowia. Więc sukinsyny się rozzuchwaliły: skoro można było ukraść parędziesiąt miliardów, to czemu nie paręset? Przecież ludzie oglądają telewizję – no nie? A więc są całkowicie odmóżdżeni i można im dowolne g***o wmówić… Więc próbują” – skwitował.

Janusz Korwin-Mikke obalił też proszprycową hipokryzję. „Amerykański Ośrodek Kontroli i Zapobiegania Chorobom ogłosił, że koronawirus model DELTA przenosi się tak samo łatwo i szybko jak katar czy ospa wietrzna, a osoby zaszczepione mogą zarażać zupełnie tak samo jak niezaszczepione. Z czego wynika, że jedyny argument szczepiaków: «Musicie się zaszczepić, bo zarażacie innych!» leży w gruzach” – wskazał.

Janusz Korwin-Mikke wyjaśnił też, dlaczego „ONI nas straszą i zmuszają do się zaszczepiania?”. „To proste: «Gdy nie wiadomo, o co chodzi – to znaczy, że chodzi o pieniądze». Przypominam, że JE Mateusz Morawiecki przyznał, że UE przepłaciła «Pfizerowi» za szczepionki $ 3 miliardy – z czego wynika, że łapówki wyniosły jakieś $ 300 milionów” – wskazał.

„Ładna sumka. Za te pieniądze to warto ludzi straszyć, zmuszać do szczepień, zaszczepić wszystkie dzieci, psy, krowy – a nawet koty, chomiki i świnki morskie” – skwitował.

„Świnki morskie są głupie i nie protestują. Dzieci na CoViD nie umierają – ale jak się postraszy… A dorośli dzielą się na tych, co dali się zastraszyć – i sami domagają się, by zaszczepić wszystkich – i ludzi normalnych, którzy stukają się w głowy: przecież przez te półtora roku praktycznie każdy już się z tym wirusem zetknął…” – dodał.

I zaznaczył, że „to ONI wymyślili tę «mutację Delta». Na którą potrzebne są Nowe, Lepsze Szczepionki”.

„Jak to był w «Wyspie Pingwinów» napisał ongiś śp. Jacques-Anatole- -François Thibault (ps. „Anatol France”): «W monarchii pieniądz jest rzeczą świętą – ale w d***kracji jest jedyną rzeczą świętą». Obecną Anty- -cywilizacją, ongiś nazywaną «Cywilizacją Białego Człowieka», rządzi banda łajdaków i sukinsynów, gotowych dla pieniędzy zrobić z nami wszystko.

Jeśli IM na to pozwolimy” – zakończył Janusz Korwin-Mikke.

Źródło: Korwin-mikke.pl