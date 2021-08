Liderzy Konfederacji: „Nie przyłączymy się do tej szkodliwej inicjatywy Kaczyńskiego. Mówimy STOP segregacji sanitarnej obywateli!” [VIDEO]

O porozumieniu takim prezes Kaczyński mówił w sobotnim wywiadzie dla PAP.

„Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował wspólne wystąpienie wszystkich szefów partii i prezydenta w sprawie sytuacji zdrowotnej Polaków. Popieram tę inicjatywę, ale uważam, że powinniśmy iść dalej. Powinno być podpisane wspólne porozumienie wszystkich partii dotyczące zdecydowanych działań w walce z epidemią” – powiedział szef PiS.

Rada Liderów Konfederacji przyjęła we wtorek stanowisko w sprawie – jak napisano – „segregacji sanitarnej”.

„W odpowiedzi na wezwania Jarosława Kaczyńskiego i innych przedstawicieli obozu rządzącego do zawarcia +porozumienia wszystkich sił politycznych+ w sprawie poparcia rządowej polityki segregacji sanitarnej stwierdzamy, że nie przyłączymy się do tej szkodliwej dla Polski i Polaków inicjatywy politycznej” – czytamy w przekazanym mediom dokumencie.

Wszystkie partie systemowe chcą zawrzeć koalicję na rzecz zaostrzenia w 🇵🇱 segregacji sanitarnej, wprowadzenia bezprawnych zakazów dla niezaszczepionych i łamania praw obywatelskich! Jako jedyne ugrupowanie oświadczamy, że NIGDY się na to nie zgodzimy! #StopSegregacjiSanitarnej pic.twitter.com/0jgG0DNRx3

Podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie Konfederacji apelowali, o jak najszybsze procedowanie złożonego 29 czerwca w Sejmie projektu ustawy „Stop segregacji sanitarnej”, pod którym podpisało się 11 posłów ich partii oraz 11 posłów z klubu PiS.

„Pan Jarosław Kaczyński usiłuje nas wciągnąć w blok, który ponosi odpowiedzialność za to, co rząd i opozycja robią w sprawie COVID-u” – oświadczył Janusz Korwin-Mikke. Według niego, „działania rządu spowodowały około stu tysięcy śmierci nie z powodu COVID, i również około 5-10 tysięcy więcej z powodu COVID-u, w porównaniu z innymi krajami”. Jak dodał, „opozycja chciała, aby rząd zrobił jeszcze więcej, a więc, żeby śmierci było jeszcze więcej”.

— Konfederacja (@KONFEDERACJA_) August 10, 2021