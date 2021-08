Zdecydowana większość Włochów za powstrzymaniem napływu migrantów [SONDAŻ]

„Statki humanitarne” dowożą kolejnych migrantów, ale cierpliwość Włochów wydaje się kończyć. Trzy czwarte Włochów uważa, że należy powstrzymać napływ migrantów do ich kraju.

Taki wynik sondażu przedstawił w poniedziałek dziennik „Libero”. Gazeta zarzuciła bezradność minister spraw wewnętrznych Lucianie Lamorgese wobec nasilającej się fali migracyjnej. To „kłopot dla rządu” – komentuje dziennik.

Po odejściu Matteo Salviniego z funkcji MSW, Włochy powróciły po cichu na drogę „unijnej tolerancji”. Napędza to spiralę imigracji i tworzy nowe problemy. MSW w Rzymie wyraziło zgodę na to, aby do włoskich portów zawinęły dwa statki organizacji pozarządowych „Sea Watch3” z 257 migrantami i „Ocean Viking” z około 550 osobami. Obydwa wyładowały migrantów na Sycylii.

800 osób w ciągu dwóch dni – podkreśla gazeta. Dziennik odnotowuje również, że nasilenie się fali migracyjnej zaostrzyło spór Ligi Matteo Salviniego z Lucianą Lamorgese, która zastąpiła go na stanowisku ministra spraw wewnętrznych w rządzie eurokraty Maria Graghiego.

Od początku tego roku do Włoch przybyło prawie 30 tysięcy migrantów. W ostatnich dniach na wyspę Lampedusa przypływało nawet po kilkanaście łodzi dziennie. Wyniki sondażu są tu odpowiedzią społeczeństwa dla działań rządu.

