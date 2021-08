COVIDIAŃSKI KRAKÓW. Prezydent Majchrowski apeluje: szczepmy dzieci!

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaapelował o szczepienie dzieci przeciwko COVID-19. W piśmie do rodziców i uczniów włodarz miasta podkreślił – głosząc powszechnie zalewająca nas propagandę – że ważne, aby młodzi ludzie jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego „uzyskali odporność”.

– Miniony rok szkolny w związku z utrzymującym się na terenie naszego kraju stanem epidemii SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym obostrzeniami był czasem niezwykle trudnym i pełnym poświęcenia zarówno dla Państwa, jak i Waszych dzieci – rozpoczął w liście Majchrowski. – Aby możliwe było szybkie wrócenie do normalnego życia społeczno-gospodarczego, w tym do nauki uczniów w warunkach stacjonarnych, ważne jest zaszczepienie także dzieci i to jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego – dodał, jak na typowego covidianina przystało.

W ocenie prezydenta szczepienia pozwolą uniknąć rozprzestrzeniania się choroby i dadzą szansę na bezpieczny powrót do szkół. Czyli, podsumowując, przedstawił covidiańską klasykę gatunku.

Majchrowski zaznaczył, że w mieście nie ma problemów z dostępem do punktów szczepień, w tym do preparatu Pfizera, który jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków szczepionkę przeciw COVID-19 mogą przyjąć dzieci, które ukończyły 12 lat.

W Małopolsce wykonano jak dotąd prawie 3 mln szczepień. Obie dawki przyjęło prawie 1,4 mln osób. W Krakowie w pełni zaszczepionych jest ok. 60 proc. mieszkańców.

NCzas/PAP