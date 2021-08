Dramatyczny spadek poparcia PiS. Konfederacja zyskuje najwięcej [SONDA ULICZNA]

Najnowsza sonda uliczna ewybory.eu wskazuje na dużą stratę poparcia przez Prawo i Sprawiedliwość, które jednak pozostaje liderem. Największy wzrost poparcia zanotowała Konfederacja.

Najnowsza sonda uliczna ewybory.eu wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość ciągle cieszy się największym poparciem, jednak przewaga ugrupowania nad drugą Koalicją Obywatelską zdecydowanie stopniała.

Sonda ogólnopolska

Najwięcej osób w sondzie ulicznej wskazało na Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca cieszy się obecnie poparciem na poziomie 31.38 procent. Jest to jednak spadek aż o ponad 12 punktów procentowych w porównaniu do ostatniego badania.

Na drugim miejscu znalazła się opozycyjna Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 29.72 procent ankietowanych. Formacja ta zyskała w porównaniu do ostatniej sondy ulicznej ponad 2 punkty procentowe i zdecydowanie zbliżyła się do PiS-u.

Na trzecim miejscu jest Lewica. To ugrupowanie wskazało 14.10 procent biorących udział w sondzie ulicznej. To o ok. 1,5 punktu procentowego więcej niż ostatnio.

Tuż za podium znalazła się Konfederacja, która jednak zanotowała największy wzrost poparcia ze wszystkich partii. Na koalicję prawicowych partii chce głosować 10.65 procent ankietowanych, a to aż o blisko 4 punkty procentowe więcej niż w ostatniej sondzie.

Na kolejnym miejscu znalazło się ugrupowanie Polska2050 z poparciem 7.83 procent. Formacja ta nie była brana pod uwagę w ostatniej sondzie ulicznej.

Najmniej wskazań, wśród wymienionych ugrupowań, zyskało Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 5.29 procent ankietowanych. To o ponad 3 procent mniej niż podczas poprzedniej sondy.

0.89 procent ankietowanych wskazało na „inną” partię.

Podział mandatów

Takie wyniki sondy ulicznej oznaczają niezwykle ciekawy, choć oczywiście jedynie hipotetyczny, podział mandatów w Sejmie.

Zwycięskie Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć jedynie na 165 mandatów. Będąca na drugim miejscu Koalicja Obywatelska zdobyłaby 159 mandatów, a więc zaledwie o 6 mniej.

Na 60 mandatów mogłaby liczyć Lewica, a na 41 Konfederacja. Polska2050 zdobyłaby 24 mandaty, a Polskie Stronnictwo Ludowe 11.

Poparcie w województwach

W największej liczbie województw, bo aż w dziesięciu, wygrywa Koalicja Obywatelska. Partia ta cieszy się największym poparciem na północy kraju. W województwie pomorskim jest to 46.7 procent, a w województwie zachodniopomorskim 39.6 procent.

W pozostałych sześciu województwach zwycięża Prawo i Sprawiedliwość. Partia cieszy się zdecydowanie największym poparciem w województwie podkarpackim, gdzie jej notowania wynoszą 55.8 procent. Blisko 50 procent poparcia PiS ma w województwie świętokrzyskim.

Sondę uliczną oraz szczegółowe wyniki w poszczególnych województwach można znaleźć na stronie ewybory.eu. Badanie przeprowadzono między 1 lipca a 10 sierpnia.