W odmętach lewackiego postępu. Lalki „różnorodności” rasowych

Caroline Hlahla i Khulile Vilakazi-Ofosu twierdzą, że ich produktu to lalki, z którymi dzieci mogą się po prostu identyfikować. Przedsiębiorcze panie dodają, że takie kolorowe zabawki, które można dobrać do pochodzenia rasowego rodziny, mogą pomóc do bycia dumnym ze swojego koloru skóry i „powiązać piękno z własnym wizerunkiem”.

„Różnorodność” jest starannie przemyślana. W przypadku czarnoskórej lalki zadbano o podobieństwo tekstury włosów, by były jak najbardziej zbliżone do Afro – opowiada Caroline Hlahla. Jest jednak pełna różnorodność modeli, a nawet strojów. Są kolorowe sukienki noszone przez Afrykanki, ale i stroje innych nacji, różnorodne są fryzury, istnieje wiele odcieni skóry…

Pierwsza kolekcja powstała w 2016 roku i otrzymała nazwę Sibahle, co w języku Zulu oznacza „jesteśmy piękni”. Teraz są lalki afrykańskie, Mulatów, ale też hinduskie, albinoskie, a nawet osób dotkniętych chorobą bielactwa (białe plamy na skórze).

Jest Neha (Hinduska), Zuri (albinos), Ndanaka (dotknięta bielactwem), itp. Przy okazji ubiory lalek zawierają też elementy zaspakajające roszczenia środowiska „tęczowych”. Niszczenie stereotypu, czy tworzenie, a nawet utrwalanie nowych podziałów?

— Sibahlecollection (@Sibahledolls) February 11, 2019