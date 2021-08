Aktywiści LGBT najechali Kraków pod patronatem prezydenta Majchrowskiego

Do Krakowa zjechali się w sobotę 14 sierpnia aktywiści LGBT i politycy lewicy na „marsz równości”. Tym razem po raz pierwszy swojego patronatu udzielił im prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Posłowie Lewicy straszyli sejmik małopolski, że jeśli nie uchyli deklaracji „anty-LGBT”, to region straci unijne pieniądze. Odnieśli się do przyjętej w 2019 r. deklaracji „w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”.

Aktywistka, niejaka Aleksandra Owca wyliczyła nawet, że to utrata sumy 2,5 mld euro. Jej zdaniem niewpuszczenie ideologii jej ruchu do samorządu to „wykluczenie społeczne, wzrost przyzwolenia na dyskryminację i przemoc wobec osób LGBT plus, nieusuwalny i nieodwracalny, negatywny wpływ na życie obywateli Małopolski”. Niemal… „koniec świata”.

Zabezpieczyła się też przed zarzutami zbyt niskiej frekwencji. Według Owcy na „marsz równości” wyjdą tylko osoby, które „mogą głośno mówić o swojej orientacji czy identyfikacji płciowej”. Reszta podobno boi się wyrzucenia z domu, utraty pracy, rodziny i przyjaciół.

Kota ogonem odwracała też w Krakowie poseł Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Jej zdaniem „równość” to „bezpieczeństwo rodzin”. Jej kolega Maciej Gdula pojechał już po całości, twierdząc, że sytuacja osób LGBT to „papierek lakmusowy wolności w Polsce”. Jego zdaniem „prawica chce mieć monopol na definiowanie tego, czym jest rodzina, czym są akceptowalne relacje międzyludzkie, wreszcie – kim jest normalny człowiek”.

Przypomnijmy za portalem PCH24 „ich prawdziwe cele”: „Równe prawa, niedyskryminacja, wolność, miłość”… To wszystko czym karmią nas ideolodzy LGBT+ to FAŁSZ! Kreujące się na pokrzywdzonych „tęczowe” środowiska chcą mieć coraz większy wpływ na to co dzieje się w Polsce. Chcą być wyznacznikami moralności, wyznaczać nowe „prawa człowieka”, nadawać sobie przywileje i dyktować jak wychowywane mają być dzieci”.

Ten sam portal przypomina, że „wojna światów nabiera na południu kraju nowego rozpędu”. „Niedyskryminacja już nie wystarczy” – stwierdza list prezydentów Krakowa, Tarnowa i Oświęcimia, którzy niedawno postanowili wesprzeć „tęczową” ideologię. Żądają już „intensywnych działań edukacyjnych” na rzecz zwalczania uprzedzeń w stosunku do mniejszości seksualnych. To kolejne świadectwo ostrej zmiany politycznej Jacka Majchrowskiego, do niedawna pozostającego na uboczu sporów światopoglądowych. Najwidoczniej niektórym się wydaje, że hałaśliwe grupy ekshibicjonistów za wszelką cenę chcących się dzielić swoimi odmiennymi preferencjami seksualnymi na ulicach miast to jakiś „dodatek” do elektoratu.

Tym razem nawet skadrowane ujęcie poseł Rosy pokazuje, że frekwencyjnego szału raczej nie było:

Sylwia Spurek, też trzasnęła selfika:

Kraków! ✌️ Za chwilę ruszamy, dla równości, szacunku i solidarności, bo równość każdego i każdej jest wartością fundamentalną, bez której nie ma prawdziwej demokracji. 💪🏳️‍🌈❤️ pic.twitter.com/McKJPHKMQu — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) August 14, 2021

Źródło: PCH24/ PAP