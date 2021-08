Makabryczne odkrycie. Ciała sześciu wiszących mężczyzn na moście

Na moście w Zacatecas w środkowym Meksyku zostały odkryte przez mieszkańców w czwartek do południa ciała sześciu powieszonych mężczyzn. W ocenie policji i mediów mężczyźni zostali zamordowani w związku z wojną gangów narkotykowych o trasy przemytu i zyski.

Ciała na wpół obnażonych mężczyzn dostrzeżono w czwartek – pisze lokalna prasa. Zacatecas, stolica stanu o tej samej nazwie, stał się w ostatnich miesiącach areną wali o wpływy między kartelem Sinaloa i jego głównym rywalem kartelem nowego pokolenia Jalisco.

To nie pierwsza taka zbrodnia w stanie Zacatecas. W ciągu lipca na tym samym moście odkryto ciała aż 11 mężczyzn; niektóre były zaopatrzone w inskrypcje z pogróżkami. Ciała kilku innych zamordowanych członków gangów znaleziono też w miasteczkach Fresnillo i Valparaiso, gdzie w ostatnim czasie wzrosła przestępczość.

Według meksykańskich mediów w okresie od stycznia do czerwca w stanie Zacatecas zamordowano 536 ludzi, co oznacza wzrost o 57 proc. w porównaniu do 2020 r. – pisze Reuters.

(PAP)