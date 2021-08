Akt ostatni. Rząd Afganistanu negocjuje warunki kapitulacji

Talibowie zdobyli już bez walki Dżalalabad, w czwartek w ich rękach znalazły się Herat i Kandahar, dwa główne miasta poza Kabulem. Upadek reżimu prozachodniego jest kwestią dni, jeśli nie godzin.

Rosyjska agencja TASS twierdzi nawet, że afgański rząd podjął negocjacje z talibami o „pokojowym” przekazaniu władzy.

Rzecznik talibów potwierdził, że trwają zabiegi o „pokojowe poddanie Kabulu”.

Kancelaria prezydenta Afganistanu Aszrafa Ghaniego informuje na Twitterze, że siły rządowe „mają sytuację pod kontrolą”, ale talibowie okrążyli stolicę.

Wg niepotwierdzonych informacji Talibowie w Kabulu negocjują bezpośrednio z prezydentem Afganistanu przejęcie władzy.

#BREAKING: Leader of #Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar has entered the presidential palace of #Afghanistan with the help of #Qatar & green light of United States. He is now negotiating with Ashraf Ghani. Ghani will resign & Baradar will become president of the Afghanistan. pic.twitter.com/7HVfZBWshP

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 15, 2021