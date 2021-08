Będzie więcej mandatów. Radary zmierzą nie tylko prędkość pojazdów

Nowe radary pojawią się we Francji od jesieni. Będą śledziły przede wszystkim zbyt hałaśliwe motocykle. Później, podobnie jak w przypadku przekroczenie szybkości, mandat do zapłacenia przyjdzie pocztą…

Od jesieni osiem obszarów miejskich we Francji przetestuje radar o nazwie Meduse (Meduza). Będzie mierzył poziom hałasu pojazdów. Po raz pierwszy testowano go w 2019 roku w departamencie Yvelines.

To radar akustyczny, który mierzy decybele i porównuje z normami. Zamiast wyposażenia we flesz, jest podłączony do czterech mikrofonów zainstalowanych w trójkącie (czwarty pośrodku). Dodatkowo w kamerę obracającą się o 360 stopni.

Rzeczywiście wielu mieszkańców narzeka np. na nocne jazdy „bez-tłumikowców” lub doposażonych jednośladów, których kierowcy dają w gaz… Owe radary „soniczne” mają te zapędy uspokoić.

Jednak idąc tym tropem, to wymyślą niedługo np. radary do pomiaru spalin przejeżdżającego auta, ustawienia świateł, a może nawet stanu ogumienia, czy karoserii. Jedyną pociechą będzie likwidacja kontroli technicznej, chociaż i to wątpliwe, bo biurokraci niczego likwidować nie lubią.

Do eksperymentu radarowego zgłosiły się na ochotnika metropolie francuskie – Paryż, Nicea, Tuluza, Bron, Rueil-Malmaison, Villeneuve-le-Roi, Saint-Lambert i Saint-Forget.

Radary już są, ale teraz trzeba jeszcze dostosować do nich… prawo. Dozwolone progi hałasu zostaną wyznaczone dekretem. Powyżej pewnego poziomu kierowca zostanie ukarany mandatem. Dlatego na razie czytnik tablic rejestracyjnych nie jest jeszcze zainstalowany na urządzeniu.

Mandaty pojawią się przed rokiem 2022 r. Na razie będzie trwał eksperyment, który dzięki odpowiedniemu algorytmowi zmierzy poziom hałasu, porówna to prędkością jazdy, a nawet pozycją motocyklisty w czasie jazdy i sposobem jazdy. Ma też wykryć modyfikacje np. silnika, czy zdjęcia lub przeróbkę tłumika.

Francuska Federacja Motocyklistów powoli szykuje się do protestów. Możliwości mają sporo, łącznie z tworzeniem w miastach gigantycznych korków. To dość silne lobby, które np. przez lata oparło się zakazowi jazdy na drogach pomiędzy samochodami. Widmo nowych mandatów za nieodpowiedni „gang” silnika może niejednego wkurzyć…

Źródło: Capital.fr