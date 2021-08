Chaos, panika, zablokowane drogi ucieczki. Tak dziś wygląda Kabul [FOTO/VIDEO]

W Kabulu o godzinie 21 (18.30 czasu polskiego) zarządzono godzinę policyjną i ograniczono możliwość przemieszczania się. W centrum miasta są już talibowie.

Wiele ulic w Kabulu było dziś niesłychanie zatłoczonych przez samochody i ludzi, którzy próbowali dostać się do domu lub na lotnisko, by wydostać się z kraju. Chaos i panika doprowadziły jednak do zakorkowania miasta.

– Niektórzy zostawili kluczyki w samochodzie i ruszyli pieszo na lotnisko – mówi jeden z mieszkańców w rozmowie z Reutersem. – Wszyscy ludzie wracają do domów w obawie przed walką – mówił kolejny.

Wedle innych relacji kolejki ustawiały się przed bramami ambasad, a w centrum miast pełno było ludzi robiących zapasy. Setki mieszkańców ustawiło się w kolejce pod jednym z banków, aby wypłacić gotówkę z kont.

“Go back, we don’t have cash”: Hundreds of Kabul residents rushed to the New Kabul Bank to withdraw money from their accounts Sunday, as Taliban fighters entered the city demanding the Afghan government’s unconditional surrender. Follow the latest updates: https://t.co/nXwMVjvPZa pic.twitter.com/jiCAYwSwES — CBS News (@CBSNews) August 15, 2021

W mieście utworzyły się gigantyczne korki, które praktycznie uniemożliwiały przemieszczenia się pojazdami.

Chaos zapanował także na lotniskach. Na jednym z udostępnionych nagrań widzimy tłumy próbujące dostać się na pokład samolotu.

NOW – People boarding an evacuation flight at #Kabul airport while apparent gunfire is seen in the sky. pic.twitter.com/0G2B0Xaxea — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

Godzina policyjna

W związku z niespokojną sytuacją p.o. szefa MSW Afganistanu Abdul Sattar Mirzakwal poinformował o wprowadzeniu godziny policyjnej w niedzielę od godziny 21 (godzina 18.30 czasu polskiego).

„Dla zapobieżenia zamieszkom, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Kabulu i ich mienia, począwszy od o dziewiątej wieczorem wprowadza się ograniczenie ruchu we wszystkich częściach miasta” – podała agencja Hama Press, powołując się na słowa urzędnika.

Ewakuacja ambasady USA

Stany Zjednoczone przenoszą personel swojej ambasady w stolicy Afganistanu, Kabulu, na lotnisko; trwają działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dyplomatom – poinformował w niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken.

– Przenosimy mężczyzn i kobiety z naszej ambasady do miejsca na lotnisku – powiedział Blinken. Przekazał, że skierowano liczniejsze siły amerykańskie, tak by odjazd przedstawicieli USA odbył się w sposób „uporządkowany i bezpieczny”, przy czym zachowana zostanie „kluczowa obecność dyplomatyczna”.

Większość personelu amerykańskiego zostanie ewakuowana z Kabulu w ciągu najbliższego jednego-dwóch dni – podała agencja Reutera, powołując się na źródła. Dyplomaci amerykańscy transportowani są śmigłowcami na lotnisko w Kabulu, na które ściągają także żołnierze USA, by zapewnić bezpieczeństwo podczas opuszczania miasta przez Amerykanów, ich miejscowych sojuszników oraz innych cudzoziemców – relacjonuje Reuters.

Według słów Blinkena, Stany Zjednoczone przekazały talibom, że w razie przeszkód dla amerykańskiego personelu odpowiedź USA będzie „szybka i zdecydowana” – podała telewizja CNN.

Źródło: PAP/Reuters/NCzas