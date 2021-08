Lapid BEZCZELNIE odpowiada Morawieckiemu: „Minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez reakcji”

„Decyzja Izraela o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie jest bezpodstawna i nieodpowiedzialna, a słowa Jaira Lapida, ministra spraw zagranicznych i premiera-alternata budzą oburzenie każdego uczciwego człowieka” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Poszło o słowa, którymi szef izraelskiego MSZ skomentował podpis Andrzeja Dudy na noweli Kpa. „Polska dzisiaj zaaprobowała – nie po raz pierwszy – niemoralną, antysemicką ustawę” – grzmiał na Twitterze Lapid.

Teraz, po raz kolejny, izraelski polityk wypowiedział skandaliczne słowa wymierzone w Polskę.

„Minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez reakcji. Nie boimy się antysemickich gróźb i nie mamy zamiaru przymykać oczu na haniebne zachowanie antydemokratycznego polskiego rządu” – stwierdził Lapid.

Israel's Foreign Minister Yair Lapid in response to the Prime Minister of Poland: The days when Poles harmed Jews without reaction have gone. We are not afraid of antisemitic threats, and we have no intention of blinking at the shameful behavior of the anti-democratic Polish gov"

