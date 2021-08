Tragiczny wypadek autokaru na autostradzie. Osiem osób nie żyje

Osiem osób zginęło w niedzielę 15 sierpnia w wypadku autokaru na autostradzie M7 w miejscowości Szabadbattyan, 70 km na południowy zachód od Budapesztu. Około 5 rano pojazd przerwał barierę i uderzył w filar wiaduktu.

Dwóch pasażerów jest dodatkowo w stanie ciężkim. 46 ma lżejsze obrażenia. Na razie nie podano żadnych szczegółów dotyczących wieku i tożsamości ofiar.

Ruch na autostradzie M7 w kierunku Budapesztu został wstrzymany. Węgierska policja podała, że autokar był zarejestrowany w tym kraju.

Strażacy i służby ratunkowe musiały usuwać niektóre siedzenia oraz monitory przymocowane do sufitu pojazdu, by dostać się do rannych. Uratowano w ten sposób 14 pasażerów. Pozostali wydostali się o własnych siłach.

Nyolcan meghaltak és negyvennyolcan megsérültek egy reggeli buszbalesetben! Az M7-es autópálya Budapest felé tartó forgalmát Szabadbattyán térségében elterelik a rendőrök a tömegszerencsétlenség miatt. https://t.co/ILD2fJ8J8p — Magyar Rendőrség (@police_HU) August 15, 2021

Źródło: PAP/ Twitter