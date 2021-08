Afganistan: Desperackie próby ucieczki. Szturm na startujące samoloty. Ludzie spadali z nieba [VIDEO]

Tłumy zbiegły na lotnisko w poszukiwaniu drogi ucieczki, w tym niektórzy trzymali się amerykańskiego wojskowego samolotu transportowego, który kołował na pasie startowym, podał Reuters.

Stany Zjednoczone tymczasowo wstrzymały wszystkie loty ewakuacyjne z Kabulu, aby usunąć ludzi, którzy zebrali się na lotnisku – przekazał Reutersowi amerykański urzędnik ds. obrony.

Na lotnisku w Kabulu zginęło co najmniej pięć osób, jednak nie jest do końca jasne w jaki sposób zginęli. Anonimowy amerykański urzędnik powiedział, że żołnierze strzelali w powietrze, aby odstraszyć ludzi próbujących przedostać się na pokład samolotu wojskowego, który miał zabrać z miasta amerykańskich dyplomatów i pracowników ambasady.

Jeden ze świadków, czekający na odlot od ponad 20 godzin powiedział, że nie jest jasne, czy cała piątka została zastrzelona, czy też zabita w zamieszaniu. Inny świadek potwierdził, iż również widział pięć ciał. Na jednym z nagrań zamieszczonych w mediach społecznościowych widać trzy ciała leżące na ziemi w pobliżu bocznego wejścia na lotnisku.

Ludzie desperacko próbują uciekać z kraju. Internet obiegły nagrania ludzi szturmujących startujące samoloty, a także siadających na nadkolach. Na jednym z nagrań widać, jak coś spada z lecącego już samolotu, według świadków była to dwójka ludzi.

– Wszyscy się martwią – powiedział były pracownik rządu, ukrywający się obecnie w Kabulu. – Jeszcze nie namierzają ludzi, ale będą, taka jest rzeczywistość. Może za dwa lub trzy tygodnie, dlatego ludzie walczą, by się teraz wydostać.

Rzecznik talibów, Suhail Shaheen, przekazał, że bojownicy mają ścisłe rozkazy, by nikogo nie krzywdzić. – Życie, mienie i honor nikogo nie mogą być naruszane, lecz muszą być chronione przez mudżahedinów – powiedział.

Bojownicy starali się pokazać bardziej umiarkowane oblicze, między innymi obiecując respektowanie praw kobiet, jednak wielu Afgańczyków obawia się powrotu do władzy talibów i dlatego za wszelką cenę starają się uciec z kraju.

Na lotnisko w Kabulu ludzie tłumnie przybywali już od późna w niedzielę, walcząc o miejsce na jeden z ostatnich lotów komercyjnych, które odleciały, zanim siły amerykańskie przejęły kontrolę nad ruchem lotniczym.

W poniedziałek dziesiątki mężczyzn próbowało wspiąć się na napowietrzną kładkę, aby wejść na pokład samolotu, podczas gdy setki innych osób kręciło się w pobliżu.

Chaos zapanował także na Afgańskim niebie. Urząd lotnictwa cywilnego tego kraju zalecił samolotom tranzytowym zmianę trasy, twierdząc, że przestrzeń powietrzna jest obecnie niekontrolowana.

People are falling off of an overcrowded C130 that was evacuating Afghans 💔. It is said that these guys were holding on to the tires of the plane.

This is utter chaos.

“Never seen anything like this before” !!!!

Afghans – US will not be forgotten !!!! pic.twitter.com/zMq8Vh6yYq

— Rangeload (@harvardfacter) August 16, 2021