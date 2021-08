Dantejskie sceny na lotnisku w Kabulu. Strzelanina i napierające tłumy [VIDEO]

Żołnierze amerykańscy strzelali w poniedziałek w powietrze, by powstrzymać kilkuset cywilów afgańskich, którzy próbowali wtargnąć na płytę lotniska w Kabulu. Na lotnisku panuje chaos. Tłumy ludzi próbują wydostać się z Kabulu drogą powietrzną. Pojawiają się doniesienia o nowych strzelaninach.

Afgańczycy stłoczyli się na terenie lotniska starając się uciec z kraju przed talibami, którzy w niedzielę wkroczyli do stolicy Afganistanu.

#BREAKING: Watch the chaotic scene in the #Kabul International Airport. Thousands of Afghans who are not on the list of #US State Department are trying to board #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Afghanistan. Situation is out of control of #USArmy rangers for now! https://t.co/1ROb3TI4im pic.twitter.com/V2OE8g9YNA — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 15, 2021

Żołnierze USA są w kabulskim porcie lotniczym, pomagając przy ewakuacji pracowników amerykańskiej ambasady oraz innych cywilów.

US Marines run to secure aircraft as desperate Afghans rush the perimeter and reach the tarmac where c-17s are parked. Late Sunday night. pic.twitter.com/djERJQBDk7 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 16, 2021

„Tłum był nie do opanowania. Strzały oddano tylko po to, by okiełznać chaos” – powiedział agencji Reutera amerykański urzędnik.

Warning shots by the #USArmy troops trying to keep the crowd of civilians from #USAF's C-17A transport aircraft at #Kabul International Airport, #Afghanistan. pic.twitter.com/Rb5Jm50PzX — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 15, 2021

Świadek powiedział AFP, że widział zabitą młodą dziewczynę, która została stratowana. „Boję się. Strzelają w powietrze” – dodał.

Ludzie próbowali wedrzeć się do samolotów z każdej strony.

Massive crowds of Afghan civilians inside the Kabul International Airport this morning. It should be noted that the US troops' main mission is to secure the military section of the airport, hence they make little effort to control the flow of people. pic.twitter.com/xUvn2feKdt — Status-6 (@Archer83Able) August 16, 2021

Video from Hamid Karzai International Airport this morning, wave of people rushing towards the airport terminal as gunfire can be heard in the background. pic.twitter.com/uc3aovyHSi — Doge (@IntelDoge) August 16, 2021

Na lotnisku w Kabulu przebywa kilka tysięcy żołnierzy US Army, którzy nadzorują ewakuację. Udało im się trochę opanować tłum i odgrodzić wojskową część lotniska od cywilnej.

Cywilne loty z Kabulu zostały całkowicie zawieszone, ale nadal pojawiają się nowi uciekinierzy. Władze lotniska apelują o rezygnację z ewakuacji drogą powietrzną.

#UPDATES "I feel very scared here. They are firing lots of shots into the air," witness tells @AFP as US troops fire shots into the air at Kabul airport as thousands of Afghans crowd onto the tarmac in the hope of catching a flight out of the country pic.twitter.com/XdBNs8aVvo — AFP News Agency (@AFP) August 16, 2021

The scene at #KabulAirport this morning as people continue to wait for evacuation flights that may never arrive. #Afghanistan pic.twitter.com/uoQWtSyZ5n — Afghan News (@RealAfghanNews) August 16, 2021

Many of Afghans are in the civilian ramp of the #Kabul International Airport and are hoping to find a slight chance to fly out of #Afghanistan but this might not happen as they are not on the evacuation list of #US State Department. https://t.co/Ny1s44dpbS pic.twitter.com/1EJJLMGqVO — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 16, 2021

Pojawiają się kolejne odniesienia o strzelaninach na płycie lotniska.

Wszystko wskazuje na to, że strzelaniny to jedynie próby zaprowadzenia porządku na lotnisku. Talibowie zapewniają, że nie dochodzi do żadnych starć z ich siłami. Także niezależne źródła nie informują o takich incydentach.

– Nie odnotowano, żeby w Afganistanie dochodziło do jakichkolwiek starć po przejęciu przez talibów w niedzielę Kabulu, stolicy kraju – poinformowała w poniedziałek Agencja Reutera, powołując się na wysokiej rangi przedstawiciela bojowników islamistycznych.

„Według naszej wiedzy sytuacja jest pokojowa” – zapewniło źródło.

Źródło: PAP/nczas.com