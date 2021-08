Francuskie służby rozbiły już czwarty zarząd „tymczasowego rządu Wolnej Francji”

Podejrzany o udział w „przestępczości zorganizowanej i podżeganie żołnierzy do nieposłuszeństwa”, były żandarm francuski, Christian Maillaud usłyszał zarzuty i przyznał się do faktów. Pięćdziesięciolatek został umieszczony w areszcie więzienia w Moulins-Yzeure. Był czwartym już od 2020 roku szefem „tymczasowego rządu” Wolnej Francji – CNT. Wariactwo? Nie dla władz Republiki.

Christian „Stan” Maillaud to 53-letni były żandarm. Ma być jednym z organizatorów „konspiracji spiskowej” i został w niedzielę 15 sierpnia w Cusset (departament Allier) postawiony w stan oskarżenia.

Był poszukiwany od grudnia i został aresztowany w piątek 13 sierpnia rano w Sorbiers w departamencie Loary przez śledczych z Clermont-Ferrand. O oskarżeniu go m.in. za „podżeganie wojska do nieposłuszeństwa” informował AFP prokurator z Cusset, Eric Neveu.

Wyjaśnił, że Christian Maillaud przyznał się do członkostwie w Tymczasowej Radzie Narodowej (CNT), która miała zastąpić obecne rządy i podjąć misję „przywrócenie sprawiedliwości”. Zatrzymania dokonano w domu prezesa stowarzyszenia „Obrony przed wszelkimi formami przemocy”. Prezes i jego żona zostali potraktowani jako świadkowie.

Maillaud to nie tylko były żandarm, ale i spadochroniarz. Ma pseudonim „biały Zorro”. Był aktywnym zwolennikiem tzw. „teorii spiskowych”, które powstały w czasach pandemii koronawirusa. Przybrało to rozmiary, które trochę z przymrużeniem oka, nazywano nowym „ruchem oporu”.

Był ostatnim poszukiwanym przez władze członkiem Tymczasowej Rady Narodowej Wolnej Francji, którą założył aresztowany w grudniu 2020 roku Eric-Régis Fiorile. Jego zatrzymania dokonali funkcjonariusze Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSI). Powodem było zwołanie na 18 grudnia 2020 roku „marszu na Paryż”.

Éric-Régis Fiorile publikował filmiki na YouToube i miał 45 000 subskrybentów. Krytykował pandemiczne restrykcje, jako nielegalne, krytykował WHO „manipulowaną” przez duże koncerny farmaceutyczne, rządową Radę Naukową i szczepionki, w których macza ręce Bill Gates.

Christian Maillaud jest z kolei oskarżany o udział w wezwaniach do powstania i obalenia rządu. Jego członków nazywał „oszustami i zdrajcami narodu”. Walczył też na własną rękę z siatkami pedofilów i twierdził, że te są z władzami powiązane.

W 2018 r. został skazany na pięć lat więzienia za pomoc kobiecie planującej uprowadzenie dzieci od ojca. Oskarżała go moletowanie dzieci. Po ucieczce Christian Maillaud został aresztowany w Wenezueli w 2019 roku.

Później przystąpił do „ruchu oporu” wobec działań rządu ograniczających prawa obywateli w związku z pandemią koronawirusa. Rozsyłał m.in. listy do deputowanych, wojskowych i sędziów, wzywając ich do wsparcia CNT. W listach groził „trybunałami wojskowo-ludowymi” za popierania rządów Macrona.

Wśród pomysłów obalania rządu, był m.in. „czekoladowy zamach”. Chciano zmobilizować żołnierzy i policjantów do rewolucji i poparcia CNT oferując im… bombonierki ze słodyczami.

Maillaud był czwartym już szefem grupy oskarżanej we Francji o spiskowania przeciw władzy, którego aresztowano od końca 2020 roku. Jak się okazuje Republika dość szybko uznaje facetów latających z nożami po ulicach i krzyczących „Allach Akbar” za wariatów, ale prawdziwych oszołomów wtrąca do lochów…

Źródło: AFP