„Joe Biden to katastrofa” – mówi komandos, który zabił Bin Ladena

Na twitterze napisał o „największej porażce w historii USA”. Robert O’Neill ocenił demokratycznego prezydenta jako „katastrofę”. Podobnie jak jego obecnych współpracowników. Były komandos z Navy Seals domaga się wręcz dymisji szefa sztabu sił zbrojnych.

„Pracownicy Białego Domu powiedzieli, że nie spodziewali się, że talibowie wygrają tak szybko. Powinni byli zapytać kogoś, kto naprawdę walczył” – kpił Robert O’Neill wezwał do dymisji szefa sztabu Marka A. Millleya.

45-letni dziś Robert O’Neill był jednym z 23 żołnierzy biorących udział w operacji Neptune Trident w 2011 roku. Był to wypad na kryjówkę przywódcy Al-Kaidy Osamy bin Ladena w Abbottabad w Pakistanie. Akcja trwała 40 minut, a O’Neill miał go osobiście zastrzelić.

Krytyka Bidena przez komandosa nie jest odosobniona. O sens śmierci swoich synów w Afganistanie pytali rodzice poległych żołnierzy we Francji, podobne głosy pojawiły się też w Polsce.

This is real. Wake up. pic.twitter.com/msRC2E6bnw

— Robert J. O'Neill (@mchooyah) August 16, 2021