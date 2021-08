Kogo my ściągamy z tego Afganistanu?! To nie pracownicy polskiej ambasady

– Na pewno nie są to ludzie, na których najbardziej mi zależało – stwierdził Piotr Łukasiewicz, były ambasador w Kabulu, komentując akcję ewakuacyjną.

Do Polski przyleciał w czwartek drugi już samolot, który na swoim pokładzie przywiózł uciekinierów z Afganistanu. Polski dyplomata, który pracował na miejscu, ma jednak wątpliwości co do tego, kogo sprowadzamy z Afganistanu.

Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, zdradził tożsamość ludzi, którzy wczoraj przylecieli do Warszawy. – Były osoby z Niemiec i Holandii. Zgodnie z poleceniem pana premiera bardzo mocno wspieramy inne instytucje – NATO, UE czy Komitet Olimpijski – powiedział.

Ta sytuacja jest niezrozumiała dla Piotra Łukasiewicza. Zastanawia się on, dlaczego nie ewakuowaliśmy w pierwszej kolejności współpracowników polskiej administracji.

– Nie wiem, kto wrócił tym samolotem z Kabulu. Na pewno nie są to ludzie, na których najbardziej mi zależało i dla których apelowaliśmy do rządu o akcję ewakuacyjną – podkreślił Piotr Łukasiewicz.

– Wciąż czekam na przyjazd ludzi z byłej polskiej ambasady, pracowników PAH-u oraz osób, które stanowiły część pomocową dla naszego kontyngentu – dodał.

Łukasiewicz chciał sam lecieć osobiście do Kabulu, by koordynować akcję ewakuacji swoich dawnych współpracowników. Zablokował to jednak, ponoć osobiście, Mariusz Błaszczak.

– Jeżeli doniesienia medialne o blokowaniu mojego wylotu do Afganistanu okazałyby się prawdziwe, to byłoby to niefortunne posunięcie. W moim przekonaniu powinien być tam osobiście ktoś, kto tych ludzi poznał – skomentował to w rozmowie z WP Piotr Łukasiewicz.

