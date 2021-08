Niedzielski szczuje na niezaszczepionych. Poseł PiS: może powinien się zająć czymś innym?

Rząd PiS z ministrem Adamem Niedzielskim na czele knuje, jak pod pretekstem zdrowia publicznego uprzykrzyć życie niezaszczepionym Polakom. Resort planuje m.in. dać specjalne uprawnienia pracodawcom, by mogli weryfikować pracowników a nawet klientów pod kątem zaszczepienia. Poseł PiS Anna Maria Siarkowska sugeruje, że minister Niedzielski być może powinien zająć się czymś innym, skoro forsuje takie niebezpieczne pomysły.

Aktualnie finalizowane są prace nad projektem, który daje pracodawcom możliwość sprawdzenia, czy ich pracownicy są zaszczepieni.

– Potwierdzam, trwają prace, w które angażowany jest również resort zdrowia, nad projektem w tym zakresie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo pracowników, ale też osób, które korzystają z usług danego podmiotu. Zmiana, o której mówimy, faktycznie daje pracodawcy możliwość zweryfikowania, czy pracownik jest zaszczepiony. Dzięki temu będzie mógł podejmować w stosunku do załogi racjonalne decyzje – oświadczył ostatnio Niedzielski.

Przedsiębiorcy mają mieć także możliwość… weryfikowania, czy klienci korzystający z ich usług są zaszczepieni. To prawdopodobnie wstęp do tzw. rozwiązań francuskich i wpuszczania np. do restauracji tylko zaszczepionych. Na razie trwa spór o to, kto i na jakiej podstawie prawnej miałby sprawdzać status zaszczepienia. Niedzielski przychodzi z odpowiedzią.

– Dodatkowo projektowane regulacje mają dawać możliwość weryfikacji przez przedsiębiorców, czy osoby korzystające z ich usług są zaszczepione przeciwko COVID-19 – zapowiedział Niedzielski.

Niedzielski: niezaszczepiony pracownik jest ryzykiem

Minister zdrowia stwierdził także, że niezaszczepiony pracownik „jest ryzykiem”.

– Żyjemy w dobie epidemii i potrzeba nam rozwiązań gwarantujących ograniczenie transmisji wirusa. Musimy też dać pracodawcom narzędzia, które pozwolą im zachować ciągłość działalności firmy. Niezaszczepiony pracownik jest ryzykiem i trudno temu zaprzeczyć – powiedział w rozmowie z PAP.

Wszystko to zmierza do pośredniego obowiązku/przymusu szczepień. Rząd „powoli gotuje żabę” i finalnie będzie chciał doprowadzić do tego, by niezaszczepieni mieli w życiu bardzo ciężko.

Najnowsze zapowiedzi Niedzielskiego krótko, ale dosadnie skomentowała poseł Anna Maria Siarkowska z PiS-u. W trzech punktach skontrowała twierdzenia ministra.

1) szczepionka na Covid’19 jest nieobowiązkowa.

2) została zarejestrowana warunkowo (badania trwają).

3) udostępnianie pracodawcy informacji ws. statusu szczepiennego bez zgody pracownika byłoby niekonstytucyjne. Może Minister Adam Niedzielski powinien zająć się czymś innym? – pyta poseł Siarkowska.