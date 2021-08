„Obrażenia czaszki, uszkodzony kręgosłup, złamana panewka żuchwy i krwiak”. Skatowana w Katowicach kobieta wciąż walczy o życie

Dominika Borycka, która została brutalnie pobita na ulicy Mariackiej w Katowicach, wciąż walczy o życie. Jej mama opisuje, z jakim dramatem zmaga się córka.

Do skatowania, które zbulwersowało całą Polskę, doszło 25 lipca na ul. Mariackiej – jednym z najpopularniejszych deptaków Katowic, pełnym pubów i restauracji. W internecie opublikowano filmik, na którym zarejestrowano zajście.

Widać na nim jak napastnik, który jest w towarzystwie kilku kolegów, najpierw w wulgarny sposób zaczepia kobietę, a po chwili kilka razy uderza i kopie stającego w jej obronie mężczyznę. Następnie zadaje silne ciosy także samej kobiecie, która upada na deptak.

Dominika wciąż walczy o życie. – Córka doznała licznych obrażeń czaszki. Ma uszkodzony kręgosłup, złamaną panewkę żuchwy oraz krwiaka, z którym nie wiadomo co będzie dalej – wylicza pani Małgorzata, mama pobitej dziewczyny.

Na razie ciężko prognozować, czy Dominika kiedykolwiek wróci do pełni zdrowia.

– Gdyby tylko była wtedy w innym miejscu, gdyby nie zareagowała, a jedynie przeszła obok, być może nic by się jej nie stało… Dominika została pobita w centrum Katowic. Mężczyzna, który to zrobił, niedawno wyszedł z więzienia, po odbyciu 8-letniej kary za pobicie. Co gorsza, po całym zajściu po prostu odszedł i nie udzielił Dominice żadnej pomocy. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek tak bardzo bałam się o swoją córkę. Dziś jedyne pytanie, które krąży w mojej głowie, to czy Dominika jeszcze kiedyś wróci do stanu sprzed pobicia… – boi się mama Dominiki i apeluje o pomoc finansową w leczeniu córki.

Po dwóch tygodniach 33-letni mężczyzna, sprawca pobicia, został zatrzymany przez policję. Więcej na ten temat, wraz z filmem z zajścia, w poniższym artykule.