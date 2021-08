Pomidorowa afera. Sprytny Azer zapomniał rosyjskiego w polskim sądzie i zażądał tłumacza w swoim języku

Obywatel Azerbejdżanu usłyszał zarzut oszustwa w kaliskim sądzie. Oskarżono go jednak w języku rosyjskim, więc żądał tłumacza w języku azerskim. Dzięki temu po raz drugi nie doszło do otwarcia przewodu sądowego.

Chodzi o sprawę 43-letniego obywatela Azerbejdżanu, podejrzanego o oszukanie plantatorów pomidorów spod Kalisza. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2018 r. na terenie powiatu kaliskiego. Azerbejdżanin zamówił u dwóch plantatorów pomidorów towar na łączną kwotę 293 tys. zł.

U jednego zamówił 42 tys. kg pomidorów za 89 tys. zł. Drugie zamówienie było znacznie większe, ponieważ opiewało na kwotę 204 tys. zł. Mężczyzna wziął towar, ale nie uregulował należności na podstawie wystawionych faktur.

Oszukani rolnicy zawiadomili prokuraturę. Podczas śledztwa Azer nie przyznał się do winy. Tłumaczył się tym, że nie zapłacił, ponieważ pomidory były… popsute. Na wniosek prokuratury opinię w sprawie wydał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Wskazał, że pomidory były dobrej jakości i nie mogły ulec zepsuciu podczas transportu.

Na środę 18 sierpnia Sąd Okręgowy w Kaliszu wyznaczył drugi termin rozprawy. Pierwszy zniesiono ze względu na chorobę podejrzanego. Do otwarcia przewodu jednak znowu nie doszło.

Oskarżony oświadczył, że nie rozumie j. rosyjskiego, choć takim posługiwano się podczas postępowania przygotowawczego w prokuraturze. Tłumacz przysięgła j. rosyjskiego oświadczyła przed sądem, że podejrzany nie miał żadnych problemów ze zrozumieniem tłumaczenia w postępowaniu przygotowawczym i nie zgłaszał zastrzeżeń.

Obrońca Azera – jak poinformowała rzecznik sądu – oświadczył jednak, że oskarżony ma prawo do obecności tłumacza języka ojczystego. Poinformował, że jeżeli nie ma na liście biegłych tłumaczy j. azerskiego, to można zwrócić się do Ambasady Azerbejdżanu o wskazanie osoby, która zna języki azerski, polski i podejmie się tłumaczenia. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.

Kiedyś w Polsce funkcjonowało powiedzenie „sprytny Ormiaszka”. Azerowie okazują się równie zaradni. Przyczynek do zrozumienia ich wygranej w wojnie z Armenią?

