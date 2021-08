Zlinczowali Araba na targowisku w Jerozolimie. Sprawców brak

Według serwisu informacyjnego Walla, mężczyzna czekał na eskortę, by udać się po pracy do domu. Wtedy został zaatakowany przez grupę izraelskich Żydów. „Było tam sześciu facetów, którzy szukali zaczepki. Wybuchła bójka i dźgali go po całym ciele ”- powiedział Walla naoczny świadek. Arab zaczął uciekać, ale upadł.

Do czwartku 19 sierpnia policja nie poinformowała o żadnych zatrzymaniach sprawców. To nie pierwszy taki przypadek.

W maju podobny atak nożem miał miejsce także na tym targowisku. Ofiarą był 25-letni Arab, który pracował w restauracji z hamburgerami na targu Mahane Yehuda. Otrzymał 10 ciosów nożem. On też trafił do miejskiego szpitala Shaare Zedek, gdzie lekarze stwierdzili rozerwania płuca i wątroby.

Po tamtym ataku zarzuty postawiono czterem Żydom. Incydent skojarzono z 11-dniowym konfliktem między Izraelem a palestyńskimi „grupami terrorystycznymi” w Gazie.

Plac jest, niestety, „historycznym” miejscem terroru. W 1997 roku wysadziło się tu dwóch terrorystów-samobójców z Hamasu. Zabili 16 osób i ranili 178 cywilów.

Six Jewish bums stabbed an Arab worker at Mahane Yehuda last night. WTF!? There are cameras everywhere. Why have there been no arrests? The drunks at the market need to be confronted by a much larger police presence.https://t.co/EqNWWKKjjr

