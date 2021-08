Francuzi zbudowali największy wycieczkowiec świata. Właśnie rusza w dziewiczy rejs

W stoczni Saint-Nazaire powstał największy liniowiec świata. „Wonder of the Seas” to 362-metrowy gigant zdolny do przewożenia do 6800 pasażerów i 2394 członków załogi. Jego budowa we francuskiej stoczni jest na ukończeniu, chociaż z 10-miesięcznym opóźnieniem.

20 sierpnia wyrusza na pierwsze rejsy próbne na morzu. Wypłynięcie ze stoczni to niemal spektakl, który przyciąga nad brzegi ujścia Loary tysiące ludzi. „Wonder of the Seas” jest reklamowany jako największy liniowiec oceaniczny na świecie.

Ma 362 metry, podobnie jak pozostałe zamówione okręty z serii Oasis zamówione przez amerykańskiego armatora Royal Caribbean Cruise Line (RCCL), jednak dodano mu kilka centymetrów, by pobić rekord, co podobno Amerykanie lubią. Ma 18 pokładów.

Statek i jego „siostrzane” jednostki wyposażone są w dziesiątki restauracji i barów, kasyna, trzy duże baseny, gigantyczne zjeżdżalnie, ściany do wspinaczki, symulatory surfingu, pole do minigolfa, a nawet lodowisko.

Pomieści do 6800 pasażerów i 2394 członków załogi. Statek wypływa na czterodniowy rejs próbny. Wróci do stoczni we wtorek 24 sierpnia około 4 rano. Jego budowa rozpoczęła się w październiku 2019 r. Armator ma go odebrać jesienią 2021 r. Portem docelowym będzie Szanghaj jako punkt startowy rejsów po Azji.

Źródło: Ouest France