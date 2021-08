Z życia magla. Ogórek i Rusin „polemizują”

Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz poruszyli w porannym programie TVP temat uchodźców przy polskiej granicy. Ogórek zaczepiła przy tej okazji zwolenniczkę migracji Kingę Rusin, no i się zaczęło…

„Wiesz co, już od razu ruszyły w internecie komentarze na temat przyjęcia tych uchodźców. Ja się bardzo cieszę, że Kinga Rusin napisała, że przyjmie całą, dużą afgańską rodzinę… A nie, to mi się śniło, przepraszam” – drwiła Ogórek, ale raczej na poziomie stanów niskich dowcipu tego programu.

Celebrytka podjęła rękawicę, czy może raczej „wałek”. Na Instagramie postanowiła zamieścić ripostę.

Rusin swój wpis też zaczęła od drwiny z tego, że niektórym przeszkadzają wiadra pomyj wylewane na Pawła Kukiza. Jej zdaniem lider Kukiz’15 popierając nowelizację ustawy medialnej „świadomie przykłada rękę do zarzynania państwa obywatelskiego!”.

Dalej, już Rusin nawiązała do Magdaleny Ogórek:

„Przez ile politycznych łóżek przeszli taki Kukiz czy Ogórek, by zrobić sobie dobrze, udając, że nic w tym zdrożnego? Czy można się dziwić, że wielu krzyczy o prostytucji politycznej?”

Na tym nie poprzestała:

„Zwykła płotka, ale dobry przykład. Cynizm i bezczelność podniesione do potęgi n-tej. Kiedyś kandydatka „z łapanki” na prezydenta partii postulującej swobody obywatelskie, a dziś medialna twarz PIS-owskiego reżimu łamiącego prawo i cofającego nas do średniowiecza. I ona ma czelność śmieszkować o pomocy uchodźcom – kobietom i dzieciom, którym grozi smierć!? No po prostu, szanowni państwo, boki zrywać…”

W tym przypadku też boki się raczej nie zerwą. Zwykły magiel drogie Panie, po prostu… magiel.

#WKontrze |💬@ogorekmagda: W internecie ruszyły komentarze na temat przyjęcia uchodźców. Bardzo się cieszę, że Kinga #Rusin napisała, że przyjmie całą dużą afgańską rodzinę… A nie! To mi się śniło, przepraszam. pic.twitter.com/9f3BqB0kMf — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) August 19, 2021

Źródło: TVP Info/ DoRzeczy