Ile zarabiają nauczyciele w Polsce? Dokładne dane

Na temat tego ile zarabiają nauczyciele w Polsce, narosło wiele mitów. Jedni twierdzą, że w pracy przy tablicy się klepie biedę, inni, że to równoznaczność wygodnego życia dzięki wakacjom i dodatkom. Jak jest naprawdę?

Początkujący nauczyciel stażysta rzeczywiście nie może liczyć na wiele. Jego zarobki to, w zależności od województwa, od 2800 zł brutto, czyli minimalnej krajowej, do 3149 zł brutto. Tak wynika z danych zebranych przez Sedlak & Sedlak.

Na trochę więcej mogą liczyć nauczyciele kontraktowi. Wśród nich zarobki wahają się w przedziale od 3000 do 3660 zł miesięcznie. Do tego dochodzą jeszcze dodatki stażowe i motywacyjne (rosną one wraz ze stażem pracy).

Na dodatki mogą liczyć również ci nauczyciele, którzy pracują w tzw. „trudnych warunkach”. Mowa tu o szkołach specjalnych i wychowawstwie.

Wysokość zarobków nauczyciela w głównej mierze zależą od jego awansu zawodowego. Obecnie istnieją cztery stopnie drabiny kariery zawodowej nauczyciela: stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany.

Awans osiąga się poprzez przepracowanie odpowiednio długiego okresu i zdanie egzaminu.

Pensje nauczycieli mianowanych zaczynają się od 3500 zł brutto – w przypadku tych najmniej doświadczonych. Zarobki rosną wraz z doświadczeniem – mianowany nauczyciel z długim stażem w mieście taki jak Warszawa może zarabiać nawet 4590 zł.

Największe pieniądze zarabiają nauczyciele dyplomowani. Uczący na najwyższym stopniu awansu zawodowego w Warszawie dostają nawet 6050 zł brutto.

Źródło: money.pl