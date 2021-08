Nadciąga potężny huragan Henry. Ogłoszono stan wyjątkowy

Krajowe Centrum Huraganów (NHC) ostrzegło ludności obszarów rozciągających się od Long Island w stanie Nowy Jork do Cape Cod w stanie Massachusetts przed „zagrażającym życiu dużymi i niebezpiecznymi falami” wzdłuż wybrzeża. Zapowiadano też wiatry o sile huraganu.

„Tropikalny sztorm Henry, który przybiera na sile, zmierza w kierunku Nowej Anglii, gdzie huragan nie pojawił się od 30 lat. Henry może stać się huraganem do piątku lub soboty i dotrzeć do południowej Nowej Anglii do późnych godzin w niedzielę” – ostrzegają meteorolodzy.

Ostrzeżenie NHC obejmuje część Long Island, Connecticut i Massachusetts, w tym Nantucket i Martha’s Vineyard.

Gubernator Connecticut Ned Lamont ogłosił stan wyjątkowy. Uzasadniał to koniecznością zapewnienia stanowi pomocy federalnej gdyby zaszła potrzeba likwidacji skutków huraganu.

„Wiatry o sile huraganu w północno-wschodnich stanach, jak Connecticut, Rhode Island i Massachusetts byłyby czymś niezwykłym. Po raz ostatni huragan trafił do Nowej Anglii 30 lat temu” – przypomina „New York Times”.

8am NHC Update: #Henri is forecast to track into Eastern Long Island at near hurricane strength on Sunday.

A Hurricane Warning has been issued for Suffolk County in Long Island and Southeastern Connecticut.

A Tropical Storm Warning has been issued closer to the NYC area. pic.twitter.com/KhAc8rNDI2

— New York Metro Weather (@nymetrowx) August 21, 2021