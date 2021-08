Czy z prof. Horbanem wszystko w porządku? Chciałby „posłużyć się tym nożem” wobec posłów

Profesor Andrzej Horban po dłuższej przerwie odbywa tzw. tournee medialne. Główny doradca premiera ds. COVID-19 wygaduje podczas wywiadów dziwne rzeczy. Czy na pewno wszystko z nim w porządku?

W wywiadzie na antenie TVN24 poruszono kwestię niedawnej interwencji poselskiej Anny Siarkowskiej i Janusza Kowalskiego w domu dziecka.

Pojawiały się doniesienia, że w jednej z placówek w Nowym Dworze Gdańskim prowadzone są szczepienia na dzieciach wbrew wiedzy czy zezwolenia ich rodziców.

Posłowie Siarkowska i Kowalski pojechali to skontrolować, do czego mają pełne prawo. Ze strony agitatorów szczepień wylała się za to na nich zmasowana krytyka.

Choć od wydarzenia minął już ponad miesiąc, to w TVN24 postanowiono wrócić do tematu. Zapytano prof. Horbana, czy aby nóż mu się w kieszeni nie otwiera, gdy widzi posłów jeżdżących do domu dziecka i uniemożliwiających szczepienia.

W jaki sposób Siarkowska i Kowalski mieli uniemożliwić szczepienia, tego do końca nie wiadomo. Taka jednak narracja obowiązuje.

Prof. Horban odpowiedział dwuznacznie: – Gdybym umiał się posługiwać tym nożem to pewnie bym się posłużył.

Prof. Horban w #TVN;

"- Czy Panu się otwiera nóż w kieszeni jak Pan widzi posłów, którzy jeżdżą do domu dziecka i tam uniemożliwiają zaszczepienie dzieci?

– Gdybym umiał się posługiwać tym nożem to pewnie bym się posłużył." Co to ma być?

Cc: @AnnaSiarkowska @JKowalski_posel — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) August 20, 2021

Nie, to nie jest normalna wypowiedź i należy z całą powagą zapytać: czy z prof. Horbanem wszystko na pewno w porządku? Przy tak podzielonym społeczeństwie tego typu wypowiedzi mogą doprowadzić do tragedii.

Co jeszcze ostatnio mówił prof. Horban podczas medialnego tournee? Dowiesz się tego z poniższych artykułów: