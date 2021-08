Korwin-Mikke show w Polsat News. Przedstawił „teorię spiskową”

W „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” gościł m.in. Janusz Koriwn-Mikke. Jeden z liderów Konfederacji odniósł się m.in. do kwestii uchodźców na granicy polsko-białoruskiej oraz do sytuacji w Afganistanie.

– Jednej rzeczy nie wolno nam zrobić: udzielić jakiejkolwiek pomocy, bo jak udzielimy im pomocy, to przyjdzie zaraz 30, 40, 50 tys. następnych. Po prostu niech sobie znikną i tyle – skwitował Janusz Korwin Mikke.

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego Korwin Mikke odniósł się też do ewakuacji polskiego kontyngentu z Afganistanu. – Jeżeli renegaci w Afganistanie z okupantami współpracowali, to teraz okupanci powinni ich zabrać sobie – wskazał.

Pytany, czy Polska okupowała Afganistan, Korwin-Mikke odparł: „Oczywiście, że tak”. – Przecież Amerykanie byli znienawidzeni w Afganistanie. Byli okupanci, którzy przyszli, napadli na Afganistan tylko za to, że oni przestrzegali świętego prawa gościnności i nie chcieli wydać ś.p. Osamy Bin Ladena – przypomniał polityk Konfederacji.

Janusz Korwin-Mikke podkreślił, że talibowie realnie cały czas rządzili w Afganistanie, więc przejęcie kraju po wycofaniu USA poszło im tak łatwo. Wysunął tez hipotezę, że może to być amerykańska ustawka.

– Czy rzeczywiście tak jest, jak my myślimy? Czy my wszyscy nie padliśmy ofiarą tzw. fałszywej flagi? Zobaczycie państwo za dwa lata, że się okaże, że ci talibowie to są zawzięci wrogowie Chin i Rosji. I destabilizują – mówił.

– Co to są Amerykanie? W Ameryce jest też tfu demokracja, czyli głupi ustrój. Prezydenci nic tam nie wiedzą. Natomiast istnieje w Ameryce instytucja bardzo rozsądna, nazywa się Narodowa Rada Bezpieczeństwa. Tam są rozsądni ludzie. Oni sobie planują na długie lata – dodał.

– Zarówno Donald Trump, jak i pan Biden wycofali wojska. To jest ustawiona gra i zobaczycie państwo. Przecież tam są Ujgurzy w Chinach i akurat Afganistan graniczy przez jedwabny szlak z Sinciangiem, w międzyczasie mamy Turkmenów i Uzbeków, ale co jeszcze ciekawsze oni graniczą również z Iranem. Więc z trzema wrogami Stanów Zjednoczonych – mówił Janusz Korwin-Mikke.

Źródło: polsatnews.pl