Quentin Tarantino nie da matce ani centa ze swojej fortuny. Tłumaczy, dlaczego

Słynny reżyser Quentin Tarantino przekazał do wiadomości publicznej, nie nie przekazał „ani centa” ze swoje fortuny matce. W podcaście „The Moment” wyjaśnił, dlaczego tak postąpił.

Tarantino wspominał lata młodzieńcze i jak wyznał, już wtedy przysiągł sobie, że jeśli kiedykolwiek odniesie sukces, to fortuną nie podzieli się z matką.

Uważa, że był źle traktowany, matka rzucała mu kłody pod nogi, a do wszystkiego doszedł nie dzięki, a pomimo matki.

W podcaście „The Moment” Tarantino mówił, że w szkole nie skupiał się na nauce, tylko na pisaniu scenariuszy. Przez matkę miał być za to regularnie karany. Dodatkowo słyszał sarkastyczne uwagi pod swoim adresem.

– A tak a propos twojej małej kariery pisarskiej, masz natychmiast skończyć z tym pier*****ym g***em – wspomina słowa matki.

– Gdy to powiedziała, pomyślałem sobie: OK, kobieto, gdy odniosę sukces, to nie dostaniesz ode mnie nawet złamanego centa. Nie kupię Ci żadnego domu. Nie licz na wakacje ani na cadillaca dla mamusi. Za te słowa nie otrzymasz nic – wyznał w programie słynny reżyser.

Tarantino ostatecznie, pomimo sprzeciwu matki, zrezygnował z kontynuacji nauki w szkole średniej. Dziś jego majątek szacowany jest na 120 milionów dolarów.

Tarantino obietnicy złożonej za młodu przed samym sobą dotrzymał. Pomógł wprawdzie matce, gdy ta miała problemy z urzędem skarbowym i groziły jej wysokie kary, ale nic ponadto.

– Poza tym nic ode mnie nie dostała. Żadnego domu. Żadnego cadillaca – powiedział.

– Słowa, jakie wypowiadasz do swoich dzieci, nie pozostają bez wpływu. Pamiętaj, że Twój sarkastyczny ton, dotyczący ważnych dla dziecka kwestii, ma swoje konsekwencje – skrytykował metody wychowawcze.

Źródło: businessinsider.com