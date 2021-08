To szykuje nam PiS pod pretekstem „czwartej fali”

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Znalazło się w nim wiele niepokojących zapisów.

Prace nad rządowym projektem jeszcze nie nabrały rozpędu, bowiem 3 sierpnia został on skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Już teraz jednak wiadomo, jakie zmiany szykuje rząd PiS na zapowiadaną od dawana „czwartą falę”.

Wśród proponowanych przez rząd warszawski zmian znalazły się m.in. przepisy dotyczące obowiązkowych szczepień.

Zmiany dotyczą ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku. Rząd warszawski chce m.in. uchylić w art. 17 ust. 1a – czyli zwolnienie z obowiązku poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym osób, które przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy miesiące.

Rząd chce też dodać w art. 17 ust. 2a w brzmieniu: „2a. Obowiązkowe szczepienie ochronne, wraz z poprzedzającym je lekarskim badaniem kwalifikacyjnym, jest przeprowadzane w terminie wskazanym przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobą obowiązaną do poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu, uwzględniającym terminy określone w Programie Szczepień Ochronnych na dany rok, o którym mowa w ust. 11” – czytamy w projekcie.

Ustęp 11 odnosi się do Programu Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

„Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, Program Szczepień Ochronnych na dany rok, ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi stosowania poszczególnych szczepionek, wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów wydanych na podstawie ust. 10 i art. 19 zalecane szczepienia ochronne ust. 10 oraz zaleceń, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację tego programu” – czytamy w ustawie.

Ponadto postulowane zmiany dotyczą utworzenia „raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych”.

Rządzący chcą wprowadzić bowiem w art. 17 ust. 9a i 9b o następującym brzmieniu:

„9a. Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobą małoletnią przekazuje państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu dla miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, imienny wykaz:

1) osób małoletnich objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi, które nie były poddane lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu albo u których nie zostały przeprowadzone obowiązkowe szczepienia ochronne, mimo niestwierdzenia u nich przeciwwskazań do szczepienia,

2) osób sprawujących prawną pieczę nad osobą małoletnią, o której mowa w pkt 1, o ile jest to możliwe do ustalenia

– zwany dalej „raportem o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych”.

9b. Raport o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych zawiera dane:

1) osoby małoletniej, o której mowa w ust. 9a pkt 1:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) rodzaj i liczbę niewykonanych obowiązkowych szczepień ochronnych wraz ze wskazaniem przyczyn niewykonania tych szczepień – o ile są znane;

2) osób, o których mowa w ust. 9a pkt 2:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) adres miejsca zamieszkania.”.

Co więcej, zmiany postuluje się także w przebiegu kwarantanny. Bowiem w myśl rządowego projektu zwiększony ma zostać zakres uprawnień państwowego inspektora sanitarnego. A jeśli zmiany te weszłyby w życie, nowe uprawnienia realizowałby on w drodze decyzji.

W rządowym projekcie proponuje się bowiem dodanie do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych m.in. art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a.

1. W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii państwowy

powiatowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji, może:

1) nałożyć obowiązek poddania się indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznemu,

w tym poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym;

2) przedłużyć kwarantannę ponad okres wskazany w przepisach wydanych na

podstawie art. 34 ust. 5, do czasu poddania osoby odbywającej kwarantannę

badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia, nie dłużej niż

do 30 dni.

2. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może wystąpić do lekarza

sprawującego opiekę nad osobą zakażoną o przedłużenie hospitalizacji, izolacji lub

izolacji w warunkach domowych, do czasu poddania tej osoby badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia.

3. Działania przeciwepidemiczne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być

odpowiednio stosowane wobec osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie

biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, który spowodował wprowadzenie stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także wobec osoby, która w okresie

odpowiadającym okresowi wylęgania choroby zakaźnej wywołanej tym biologicznym

czynnikiem chorobotwórczym przebywała na obszarze jej występowania lub w inny

sposób była narażona na zakażenie, w szczególności w przypadku zakażenia lub narażenia

na zakażenie wariantami biologicznego czynnika chorobotwórczego o nieustalonej

charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub

zjadliwości.

4. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 33 ust. 3 i 3a.”.

Oznacza to, że państwowy inspektor sanitarny w myśl tych przepisów będzie mógł przedłużyć do miesiąca kwarantannę. Chodzi także o przypadki „podejrzenia o zakażenie”.

Co więcej, będzie mógł to zrobić na mocy decyzji, która to ma „rygor natychmiastowej wykonalności” (art. 33 ust. 3). Ponadto decyzje te „wydawane w przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób:

1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;

2) nie wymagają uzasadnienia;

3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób” – czytamy w art. 33 ust. 3a.

Takich zmian jest więcej w liczącym około 300 stron projekcie. Czy i w jakim zakresie zostaną uchwalone, to się dopiero okaże.

Źródło: Sejm