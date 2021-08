Wielki wiec poparcia Donalda Trumpa. Były prezydent USA „przejechał się” po Bidenie [VIDEO]

W Alabamie odbył się wielki wiec poparcia Donalda Trumpa pod hasłem „Save America”. Były prezydent USA podczas wystąpienia m.in. krytykował politykę Joego Bidena i tzw. „kulturę przebudzonych”. Tłum co jakiś czas przerywał Trumpowi, by wiwatować po jego uwagach.

Czy Donald Trump stanie do walki o Biały Dom w 2024 roku? Na to pytanie wielu wciąż szuka odpowiedzi, a sam Trump kategorycznie odmawia jednoznacznej deklaracji na ten temat.

Politycznie nie odsunął się jednak w cień. Co jakiś czas organizowane są wiece poparcia, na których pojawiają się tłumy jego zwolenników. Nie inaczej było w minioną sobotę w Alabamie. Szacuje się, że na wiec mogło przyjść aż 40 tys. osób.

Trump krytykuje „kulturę przebudzenia” – „woke culture”

Na początek wiecu Trump odtworzył fragment nagrania z filmu „Patton” – słynnego przemówienia gen. Pattona, nawiązującego do ducha walki Amerykanów.

Jego motywacyjne wystąpienie zestawił z dzisiejszą „kulturą przebudzenia” (ang. woke culture). Zalicza się do nich wszelkie lewicowe ruchy, z modnym ostatnio Black Lives Matter na czele. Trump zaznaczył, że „kultura przebudzenia” widoczna jest także w wojsku.

– Myślicie, że gen. Patton się ‚przebudził’? Nie sądzę. Był dokładnym przeciwieństwem ‚przebudzonych’. Wiecie, co w dzisiejszych czasach oznacza ‚przebudzić się’? To znaczy przegrać. Tak, to prawda. Wszystko, co się przebudziło, zamienia się w g***o. Zobaczcie, co się dzieje na świecie – rozpoczął Trump.

Kierował kąśliwe uwagi do wysoko postawionych wojskowych, którzy ostatnio głównie walczą z mniemaną „supremacją białych” i bezgranicznie wspierają lewacką rewoltę BLM.

Według Trumpa dzisiejsze „przebudzenie się” polega na „pozbyciu się naszych wielkich bohaterów i bohaterek”. Nawiązał w ten sposób do obalania pomników zasłużonych dla Ameryki bohaterów przez ruchy BLM.

– Chcą pozbyć się naszej historii, naszej kultury. Nie pozwolimy na to – mówił Trump.

"You know what woke means, it means you're a loser…everything woke turns to S**t." Former President Donald Trump reacts to woke culture at a "Save America" rally in Alabama on Saturday. https://t.co/VlT7z8drtO #TrumpRally pic.twitter.com/T8oKrDw8e6 — Newsmax (@newsmax) August 22, 2021

Trump o Bidenie i Afganistanie

Trump krytykował generałów oraz Bidena za podjęcie decyzji o wyprowadzeniu wojsk z Afganistanu jeszcze przed ewakuacją amerykańskich cywilów. Wspomniał także, że na miejscu pozostawiono talibom sprzęt wojskowy warty 83 miliony dolarów.

– Biden całkowicie zawiódł podczas pandemii, a teraz firmuje największe upokorzenie w historii polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Tak, to największe upokorzenie, jakie kiedykolwiek widziałem. To zdumiewający przejaw rażącej niekompetencji ze strony przywódcy narodu – mówił Republikanin.

Afganistan zestawił z nieudaną operacją wojskową USA w Wietnamie.

– Wietnam wygląda przy tym jak mistrzowska strategia. To (w Afganistanie – red.) naprawdę nie musiało tak wyglądać. Wystarczyło do końca zostawić wojska. Najpierw ewakuować amerykańskich cywilów, potem zabrać wojskowy sprzęt, a następnie zniszczyć nasze bazy. Mieliśmy pięć baz, należało je zbombardować. I dopiero wtedy wycofać wojska – mówił Trump.

– Sceny ze startującymi wielkimi samolotami z ludźmi wiszącymi na skrzydłach i spadającymi z nich… Te obrazy zostaną z nami na zawsze. To jedna z największych klęsk militarnych wszech czasów, ale tak nie musiało to wyglądać. Całej operacji nie nazwałbym wycofywaniem się. Nazwijmy rzeczy po imieniu – to była całkowita kapitulacja i, co gorsze, kapitulacja nieuzasadniona – kontynuował.

– Biden jest najbardziej żałosnym prezydentem. Przy nim nawet Jimmy Carter okazuje się świetnym przywódcą – kpił Trump.

– Afganistan staczał się do piekła, a Biden pojechał na wakacje. Tak się dzieje, gdy masz słabych ludzi w Białym Domu. Problem to oszałamiająca niekompetencja i rażące zaniedbania Bidena. On nie wie, do diabła, co się dzieje. Myślicie, że kieruje naszym rządem? Nie, nie kieruje naszym rządem – mówił Trump.

Wczorajszy wiec Trumpa w Alabamie: pic.twitter.com/dRvKDlCC8s — Paweł Rybicki (@Rybitzky) August 22, 2021

Trump o południowej granicy USA

Były prezydent skrytykował ponadto obecnego za rosnącą inflację, rekordowe ceny gazu i zmianę polityki imigracyjnej. Zdaniem Trumpa, bezpieczeństwo amerykańskich granic jest zagrożone. Stwierdził też, że wszystko, co zrobił jako prezydent USA, aby wzmocnić naród, Biden zdołał już zniszczyć.

– Biden nie tylko kompromituje USA na arenie międzynarodowej, ale swoim radykalizmem i ekstremizmem niszczy nasz naród tutaj, na własnej ziemi. To nieudany prezydent. Sprowadza jedną klęskę za drugą – mówił Trump.

Dłużej opowiadał o otwarciu południowej granicy USA dla imigrantów.

– W ciągu zaledwie kilku miesięcy Biden szeroko otworzył naszą południową granicę. Kiedy odchodziłem z urzędu prezydenta, przekazałem nowej administracji najbezpieczniejszą granicę w historii Stanów Zjednoczonych. A oni przekształcili ją w największą katastrofę graniczną w historii Ameryki. Wiecie, że w Gwatemali, Hondurasie, Salwadorze, Meksyku, ale i w krajach Bliskiego Wschodu, na przykład w Jemenie, wypuszczają groźnych przestępców z więzień? I oni przyjeżdżają do nas. Tak, ostatnio kryminaliści z Jemenu przyjeżdżają do nas. Nasz kraj będzie w tarapatach z tego powodu. Naprawdę będziemy mieli kłopoty – uważa Trump.

– Pod moją administracją skończyliśmy z absurdalną polityką ‚złap i wypuść’. Służby łapały kogoś, dowiadywały się, że jest przestępcą, ale i tak puszczały go wolno na terenie naszego kraju. Skończyliśmy z oszustwami azylowymi, deportowaliśmy rekordową liczbę cudzoziemców-kryminalistów, negocjowaliśmy historyczne porozumienia z Meksykiem i Ameryką Środkową, aby powstrzymać nielegalną imigrację. I zbudowaliśmy cały ten mur. Wprowadziliśmy politykę ‚Zostań w Meksyku’. Biden to wszystko zakończył, on to naprawdę zakończył – ubolewał Trump.