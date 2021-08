Wyżyny lewackiej hipokryzji. Popiera paszporty szczepionkowe, nie zgadza się na sprawdzanie dokumentów podczas wyborów

Chodzi o to, że W Stanach Zjednoczonych nie ma obowiązującego we wszystkich stanach dowodu tożsamości. Próby wprowadzenia federalnego dowodu osobistego kilkakrotnie zakończyły się fiaskiem, uznane za usiłowanie ograniczenia wolności osobistej, zamach na niezależność stanów i próbę wprowadzanie dyktatury rządu federalnego.

Levine jest jednym z tych, którzy sprzeciwiają się zmianie tych przepisów. W 2015 roku powiedział: „W końcu sąd orzekł, że prawo zmuszające do ujawnienia tożsamości wyborców jest naruszeniem praw obywatelskich”.

Finally a court rules that voter ID law is a civil rights violation. Sadly too late to undo damage done in 2014 elex. http://t.co/xddZKklbCM

Co ciekawe niezaszczepieni są głównie czarni nowojorczycy. Ci sami, w imieniu których Demokraci walczyli ponoć o niewprowadzanie obowiązku okazywania dokumentów tożsamości podczas wyborów, gdyż „mogliby ich nie otrzymać”.

Najwyraźniej ta obawa znika całkowicie, gdy pojawia się żądanie przedkładania dokumentów tożsamości ze zdjęciem, aby zaangażować się w życie publiczne, wejść do instytucji publicznych, takich jak muzea, jeść na mieście i dokonywać niezliczonych innych czynności, do których nowojorczycy, czarni i biali, mają prawo jako przedstawiciel wolnego i otwartego ponoć społeczeństwa.

Ten sam człowiek popiera teraz, by stygmatyzować ludzi i nakazywać im posługiwanie się dokumentem, który dowiedzie że są zaszczepieni. Powód? Oczywiście „aby uniknąć oszustw”.

NYC's new vaccination screening program for indoor dining etc requires that you show proof of vax *and* ID.

If you have an ID—don't forget to bring it.

If you need an ID—get the City's IDNYC. Available to all including undocumented. How to get yours: https://t.co/vKp2RXXu4i

— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) August 20, 2021