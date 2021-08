Zawieszona za wypowiedzi o COVID-19 dr Martynowska wygrała przed sądem! Może wrócić do wykonywania zawodu

Dr Anna Martynowska wygrała przed sądem. Może wrócić do wykonywania zawodu. Wcześniej została zawieszona przez Naczelną Izbę Lekarską za swoje wypowiedzi na temat COVID-19.

O decyzji sądu poinformował na Twitterze dziennikarz Marcin Rola.

„PILNE! Dr Anna Martynowska prześladowana przez izbę lekarską i lobbystów koncernów farmaceutycznych wygrała w sądzie i przywrócono jej możliwość wykonywania zawodu! A nie mówiłem, że PRAWDA zwycięży! BRAWO Pani doktor! W imieniu swoim i całej redakcji wRealu24 DZIĘKUJĘ PANI!” – napisał.

Za co zawieszono dr Martynowską?

Dr Martynowska została zawieszona w prawach do wykonywania zawodu pod koniec lipca 2020 roku. Krytykowała podejście państwa polskiego do walki z COVID-19, krytykowała straszenie wirusem, wskazywała, że pandemia to kwestia nazewnictwa i mówiła o nieefektywności testów diagnostycznych.

Pompowanie balonika pt. „pandemia” porównała do legendarnej audycji radiowej Orsona Wellsa o inwazji Marsjan na Ziemię. W Stanach Zjednoczonych masa ludzi uwierzyła w prowokację. Doktor poinformowała też o zawiadomieniu prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez ministra Łukasza Szumowskiego w związku z wprowadzaniem szeregu epidemicznych zasad i wprowadzeniu społeczeństwa w błąd.

Pisma z Urzędu Wojewódzkiego wprowadzające regulacje, obostrzenia, nakazy i zakazy nazywała „kabaretem”, a o ratownikach powiedziała: „biedaki w tych kombinezonach trudzili się bez sensu”.

Dolnośląska Naczelna Izba Lekarska uznała, że dr Martynowska stanowi zagrożenie dla pacjentów. Sąd nie podtrzymał tej narracji.

Dr Martynowska: Orwell tego nie przewidział

– Orwell nie przewidział tego, co dzieje się dookoła – mówiła w rozmowie z „Najwyższym Czasem!” dr Martynowska.

– Są wśród nas lekarze, którzy poszli w narrację covidową bezrefleksyjnie i bez końca. (…) Ale większość to są ludzie trzeźwo myślący. Po cichu mnie popierają. Nie mam do nich pretensji, że nie mówią tego głośno – wyznała dr Martynowska.

