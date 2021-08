Janusz Korwin-Mikke o tym, dlaczego nie mówi na Morawieckiego „Pinokio”

Janusz Korwin-Mikke skomentował skandaliczne słowa Władysława Frasyniuka o polskich żołnierzach. Wolnościowiec przypomina o podstawowych zasadach konserwatyzmu.

– Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania – trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice, albo dziadkowie – mówił o polskich żołnierzach, komentując sytuację na granicy z Białorusią, Frasyniuk.

Pisaliśmy o tej sprawie szerzej:

Te skandaliczne słowa, za które opozycjonista nie zamierza przepraszać, skomentował Janusz Korwin-Mikke – poseł Konfederacji i prezes partii KORWiN.

– Prawica ma szacunek dla urzędu czy mundury. Dlatego piszę „JEGO EKSCELENCJA Mateusz Morawiecki”, a nie np. „Pinokio”. O ile można mieć zarzuty do polityków czy dowódców decydujących o tym, co się dzieje na granicy, to mówienie o zwykłych żołnierzach „śmiecie” – jest skandaliczne – napisał na Twitterze polityk.

Źródło: NCzas