„Nielegalne zebranie podczas blokady”. 305 tysięcy dolarów grzywny dla gości żydowskiej imprezy zaręczynowej

Dwir Abramowicz, przewodniczący australijskiej Komisji Przeciw Zniesławieniom, mówił o „tysiącach antysemickich uwag”. Opublikował na Facebooku zrzut ekranu z komentarzem pracownicy jednego ze szpitali w Melbourne, która napisała, że Żydów, którzy złamali obostrzenia, należy umieścić w „komorze gazowej”.

Antysemityzm jako skutek histerii wokół pandemii koronawirusa to zjawisko, którego decydenci zapewne się nie spodziewali. Historia z Australii ma jednak swój ciąg dalszy i zapewne nałożenie grzywny ma sprawę ostatecznie zamknąć.

W przyjęciu zaręczynowym w sierpniu 2021 r. uczestniczyło ponad 60 osób, bez masek i mocno stłoczonych. Gospodarze i goście zostali ukarani grzywną w wysokości ponad 300 000 AU$, a imprezę zamknęła policja.

Rzecznik policji w stanie Wiktoria potwierdził, że śledztwo w sprawie przyjęcia zaręczynowego w Caulfield North zostało zakończone. Spośród 69 uczestników, 56 zostało ukaranych grzywną po 5 452 AU$ „od łebka”. Pozostali to dzieci i w ich przypadku mandatów nie nałożono.

W Melbourne obowiązuje już szósta blokada pandemiczna. Za każdym razem środki i obostrzenia są bardzo surowe. Np. pogrzeby są dozwolone pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej niż 10 osób. Ludzie mogą opuszczać swoje domy tylko z bardzo ważnych powodów.

Zaręczyny, którymi pochwalono się w internecie wywołały nie tylko antysemickie uwagi, ale i działania władzy. Australijska Agencja Medyczna (AHPRA) sprawdza np., czy w przyjęciu nie brali udziału… lekarze. Obiecywała podjęcie przeciw nim dodatkowych działań.

Komisarz policji stanu Victoria Shane Patton, informował, że ortodoksyjny pan młody, przyszła panna młoda i jej rodzice zostali ukarani grzywną jako pierwsi. Okazało się też, że co najmniej 10 osób na przyjęciu miało później pozytywny wynik testu na obecność wirusa.

