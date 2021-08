Rekordowy wzrost zadłużenia! „Rząd zabija polską gospodarkę” [VIDEO]

Podczas konferencji prasowej Konfederacji Paweł Usiądek zwrócił uwagę na rekordowy wzrost zadłużenia w ciągu ostatnich dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mówił też o lockdownie, który zabija polską gospodarkę.

– Zadłużenie będzie wynosiło ok. 1,5 biliona zł. Jest to wzrost zadłużenia o ponad 430 mld zł w ciągu tylko 2 lat. Jest to więcej niż urosło zadłużenie w latach 2009-2019! – mówił Paweł Usiądek, lider Konfederacji w okręgu płocko-ciechanowskim.

– Za wzrost zadłużenia są odpowiedzialne nie tylko tarcze antykryzysowe, ale odpowiedzialny jest przede wszystkim lockdown, który nie tylko zabił więcej osób niż Covid-19, ale również zabija polskie firmy, zabija polską gospodarkę – wyjaśnił.

– W tej chwili rząd PiS próbuje upudrować trupa polskiej gospodarki kredytami. Próbuje zaciemnić naszą rzeczywistość, próbuje zamydlić nam oczy – wskazywał.

Ocenił jednocześnie, że to się nie udaje. Jak wyjaśnił, tylko w pierwszym półroczu 2021 roku aż 115 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych zwróciło się o zawieszenie swoich działalności.

– Jest to i tak mniej niż w roku 2020, który był rekordowy pod tym względem i wtedy w pierwszym półroczu mieliśmy do czynienia z ponad 140 tys. zawieszeń jednoosobowych działalności gospodarczych. Mało tego, o całkowitą likwidację swoich działalności wnosi już, tylko w tym roku, ponad 80 tys. jednoosobowych firm. To jest więcej niż w zeszłym rekordowym roku, kiedy było takich firm ponad 70 tys. – dodał.

Usiądek wskazał, że rząd PiS „zabija polską gospodarkę” na wiele sposobów.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości swoją polityką podatkową, swoją polityką lockdownową, swoją polityką regulacji, które zabijają małe i średnie przedsiębiorstwa, a które służą dużym korporacjom, bo tylko one potrafią odnaleźć się w gąszczu bardzo skomplikowanych przepisów podatkowych, rząd tymi wszystkimi sposobami zabija polską gospodarkę, zabija aktywność Polaków, zabija energię. Energię, która przez 30 lat pozwalała Polsce, Polakom być w szczycie wzrostu gospodarczego w całej Europie – wskazał.