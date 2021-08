Tak będą „motywować” Polaków do zaszprycowania. Na celowniku mieszkańcy TYCH gmin

Mieszkańcy małopolskich gmin, w których poziom wyszczepialności przeciwko COVID-19 wynosi poniżej 35 proc., otrzymają listy zachęcające do szczepienia – wynika z informacji przekazanych w czwartek dziennikarzom przez wojewodę Łukasza Kmitę. Przestrzegł on też, że brak szczepień oznacza dla regionu straty finansowe.

Projekty listów są przygotowywane. Ich treść będzie „motywowała” do zaszczepienia się, będzie w niej też podziękowanie dla tych, którzy już przyjęli preparaty przeciwko covid. Według wstępnego planu do jednego gospodarstwa domowego ma dotrzeć jeden list.

Według danych biura wojewody, w Małopolsce jest 60 gmin z wyszczepialnością 35 proc. i mniej.

W ocenie wojewody Łukasza Kmity już teraz dane pozwalają prognozować, że w sierpniu liczba szczepień nie przekroczy w województwie 200 tys. – Widać bardzo duży spadek, szczególnie jeśli chodzi o pierwsze dawki – mówił wojewoda i podkreślił: „Od każdego z nas zależy, jak będzie wyglądała czwarta fala”.

Jego zdaniem dobre rezultaty w promocji szczepień przynosi współpraca z parafiami. Akcja szczepień na terenie parafii ma być kontynuowana co najmniej do połowy września.

– Z danych dotyczących ostatnich tygodni widać, że przy różnego rodzaju piknikach często liczba osób, które się szczepią, wynosi ok. 30-50. Natomiast przy parafiach często jest to ok. 100 osób szczepionych w niedzielę – mówił wojewoda.

Mówiąc o małym zainteresowaniu szczepieniami m.in. na Podhalu zaznaczył, że w Małopolsce są najpiękniejsze i najatrakcyjniejsze turystycznie regiony i dlatego tu szczepienia są szczególnie ważne.

– Małopolska, która żyje z turystów, powinna wziąć pod uwagę fakt, że regionalne obostrzenia zatrzymają przypływ gotówki z wynajmu np. pokoi gościnnych – powiedział Kmita podkreślając, że szczepionki są bezpieczne.

Zdaniem wojewody planowane ewentualne decyzje rządu o obostrzeniach dla poszczególnych powiatów są racjonalne i zgodne z propozycjami samych samorządowców.

Zgodnie z danymi resortu zdrowia w Małopolsce zaszczepiło się ponad 3 mln osób, w tym ponad 1,4 mln to w pełni zaszczepieni. Minionej doby wykonano tu ponad 4,6 tys. zastrzyków.

Źródło: PAP