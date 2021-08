„Trybunał Sorosa” przekazał Polsce wytyczne w sprawie migrantów na granicy [VIDEO]

Europejski Trybunał Praw człowieka, w którym roi się od sędziów z praktyką w organizacjach „filantropa” Georgesa Sorosa, domaga się od Polski zapewnienia migrantom żywności, ubrań, opieki medycznej i… schronienia. ETPC zajmuje się tą sprawą na wniosek Warszawskiej Rady Adwokackiej.

ETPC zdecydował 25 sierpnia, że to Polska ma zapewnić migrantom koczującym przy jej granicy żywność, ubrania, opiekę medyczną i, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie.

Łaskawie dodano, że „środki te nie powinny być rozumiane jako wymóg”, by Polska wpuściła tych migrantów na swoje terytorium.

Takie same wytyczne przekazano Łotwie. ETPC informuje, że są to „środki tymczasowe” dotyczące 32 Afgańczyków znajdujących się w pobliżu granicy Polski i Białorusi oraz 41 irackich Kurdów koczujących przy granicy łotewsko-białoruskiej. Środki tymczasowe mają obowiązywać przez trzy tygodnie, do 15 września włącznie.

Natychmiast temat podjęła część opozycji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał Środek Tymczasowy nakazujący Polsce udzielenie pomocy grupie uchodźców k. Usnarza Górnego na granicy z BY – dostarczenie żywności, napojów, pomocy medycznej, schronienia. Wzywam polskie władze do natychmiastowego wykonania tego nakazu! pic.twitter.com/G3AxTr8QpK — Posłanka Kretkowska 🇵🇱🇪🇺⚡️ #NieMamyPlanetyB (@KretkowskaK) August 26, 2021

Rzecz skomentował też mocno Rafał Ziemkiewicz:

ETPC "zobowiązał" nas do troski o ludzi, którzy nie są polskimi obywatelami, nie są na polskim terytorium ani nawet nie wybierają się do nas, tylko dalej. Jeśli pożyteczni idioci Putina złożą taki wniosek, to ETPC każe nam "zabezpieczeniem" wyławiać Murzynów na morzu Śródziemnym? — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) August 26, 2021

W tym przypadku toi jednak bardziej „użyteczni idioci” właśnie Sorosa. Zresztą i Putin i Soros mają ten sam wspólny cel – zniszczenie europejskiej cywilizacji.