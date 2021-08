Dania kończy z covidowym szaleństwem? Koronareżim odpuszcza

Dania odchodzi od uznawania koronawirusa za „krytyczne zagrożenie dla społeczeństwa”. Przyczyną takiego stanu rzeczy ma być wysoki poziom zaszprycowania społeczeństwa. Zniesione zostaną też koronarestrykcje.

Od 10 września Dania ma nie uznawać COVID-19 za chorobę będącą „krytycznym zagrożeniem dla społeczeństwa”. Zniesione mają być także niemal wszystkie koronarestrykcje.

„W kraju 88% dorosłej populacji jest po co najmniej jednej dawce szczepienia, 83% dorosłej populacji w pełni zaszczepionej” – zaznaczył na Twitterze Łukasz Bok.

Od 10 września Dania nie będzie uznawać COVID-19 za chorobę będącą "krytycznym zagrożeniem dla społeczeństwa". Znikną niemal wszystkie obostrzenia. W kraju 88% dorosłej populacji jest po co najmniej jednej dawce szczepienia, 83% dorosłej populacji w pełni zaszczepionej. — Łukasz Bok (@LukaszBok) August 27, 2021

– Epidemia jest pod kontrolą, mamy rekordowe poziomy szczepień – mówił w piątek minister zdrowia Magnus Heunicke.

– Dlatego możemy zrezygnować ze specjalnych zasad, które musieliśmy wprowadzić w walce z Covid-19 – dodał.

Magnus Heunicke zastrzegł jednocześnie, że nawet jeśli Dania jest „teraz w dobrym miejscu”, epidemia się nie skończyła. Dodał też, że rząd nie zawaha się przed „szybkim działaniem, jeśli pandemia ponownie zagrozi podstawowemu funkcjonowaniu społeczeństwa”.

Dania jako jeden z pierwszych w Europie krajów w marcu ubiegłego roku wprowadziła częściowy lockdown, zamykając szkoły, niektóre firmy i usługi. Była też jednym z pierwszych państw, które wprowadziły paszporty covidowe.

Znoszenie koronarestrykcji to kolejny krok w stronę przeciwną do covidowego szaleństwa. Wcześniej, 1 sierpnia duńskie władze zniosły wymóg okazywania szpryccertyfikatów oraz negatywnych wyników testu na koronawirusa m.in. w kinach i muzeach. Certyfikat covidowy wprowadzono w tym kraju pod koniec maja.

Restrykcje zostały złagodzone w obiektach mieszczących do 500 osób. Swobodny wstęp obowiązywał odtąd także do parków rozrywki czy ogrodów zoologicznych. Ponadto na początku sierpnia zlikwidowano limity w transporcie publicznym oraz ograniczenia dla kibiców na trybunach. Więcej osób mogło także przebywać w sklepach.

Znoszenie od 1 sierpnia restrykcji jest wynikiem porozumienia politycznego rządu z opozycją parlamentarną osiągniętego 10 czerwca.

Paszporty covidowe wciąż obowiązują w restauracjach, barach, kinach, siłowniach, stadionach sportowych i salonów fryzjerskich. Mają być jednak zniesione w większości przypadków od 1 września.

Decyzja rządu o nierozszerzaniu klasyfikacji Covid-19 jako „krytycznego zagrożenia” dla społeczeństwa po 10 września skutecznie usuwa podstawę prawną ograniczeń, powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia.

Ograniczenia dotyczące podróży do Danii będą jednak obowiązywać co najmniej do października, ponieważ są objęte osobną umową między stronami rządzącymi krajem.

Źródła: The Guardian/Twitter/PAP