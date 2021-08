Konfederacja uderza w Trzaskowskiego. Długa lista zarzutów

Obecny włodarz Warszawy woli tworzyć swój nowy ogólnopolski ruch polityczny, woli udzielać się poza miastem, zamiast zajmować się realnym sprawami miasta – mówi o Rafale Trzaskowskim Konfederacja w rocznicę awarii kolektorów oczyszczalni.

Pod stołecznym ratuszem odbyła się w piątek wspólna konferencja Ruchu Narodowego (RN), Partii KORWiN oraz Klubów Konfederacji.

Bartosz Zadrożny (RN) przypomniał, że 27 sierpnia to rocznica dwóch awarii kolektorów, do których doszło rok i dwa lata temu. W ich wyniku ścieki zostały zrzucane do Wisły.

– Według ekspertów ta katastrofa ekologiczna była największą katastrofą od chwili, kiedy zaczęto notować takie sytuacje. Do dzisiaj nie wiemy, kto był odpowiedzialny za tę awarię – powiedział Zadrożny.

Zdaniem prezesa warszawskiego Koła RN Aleksandra Kowalińskiego, „obecny włodarz Warszawy woli tworzyć swój nowy ogólnopolski ruch polityczny, woli udzielać się poza miastem zamiast zajmować się realnym sprawami miasta”.

Dodał, że jeśli nawet prezydent czymś się zajmuje, „to realizacją postulatów skrajnej lewicy”. Jako przykłady podał min. program polityki kulturalnej, „który zakłada przeistoczenie Warszawy w miasto wielu kultur, wielu narodowości i religii”.

– Warszawa staje się miastem, które stopniowo popada w ruinę. Wszystko za sprawą prezydenta Trzaskowskiego – stwierdził Kowaliński.

Do dwóch awarii kolektorów odniósł się Piotr Czak-Żukowski z biura Klubów Konfederacji.

– Obydwie awarie nie są winą pana Rafała Trzaskowskiego, natomiast są winą szeroko rozumianego środowiska Platformy Obywatelskiej – powiedział podczas konferencji.

Przypomniał, że już w roku 1999 uchwałą Rady Miasta „ludzie, którzy współtworzyli PO” zrezygnowali z budowy oczyszczalni „Pancerz”, która miała być oczyszczalnią dla północnej Warszawy, a zdecydowali o rozbudowie oczyszczalni „Czajka”, „co jest strategicznym błędem”. Stwierdził też, że w zarządzaniu miastem nic się od tamtej pory nie zmieniło.

Michał Nieznański z biura poselskiego posła Bosaka przypomniał o kontroli w MPWiK, którą w związku z awariami przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. – Wyników tej kontroli nie znamy do dziś – zaznaczył.

Zadeklarował, że za pośrednictwem posłów Konfederacji zostanie złożone na ręce prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i do zarządu MPWiK w Warszawie zapytanie w trybie interwencji poselskiej dotyczące m.in. tego, kto jest odpowiedzialny za obydwie awarie i czy sytuacja dotycząca „Czajki” jest do naprawienia, czy trzeba budować kolejną oczyszczalnię ścieków.

– Sprawa Czajki pokazuje nam pewną obłudę środowisk progresywnej lewicy, nad którą sprawuje pieczę Rafał Trzaskowski – powiedział prezes warszawskiego okręgu partii KORWiN Jacek W. Bartyzel. Przypomniał o hasłach głoszonych przez PO dotyczących ekologii i ochrony środowiska.

– To czysta retoryka, o ekologii mówią wtedy, gdy chcą niszczyć warszawskie ulice, zwężając je i szkodząc kierowcom, co podobno ma poprawić jakość środowiska. Gdy tymczasem tam, gdzie naprawdę chodzi o środowisko, mamy do czynienia z rażącymi zaniedbaniami, jak to miało miejsce w przypadku Czajki, ale także z kompletnym zamieceniem sprawy pod dywan – podsumował.