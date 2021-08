Siatkarski gigant z Iranu. Zawodnik mierzy 2 metry 46 centymetrów [VIDEO]

Mehrzad gra bowiem w siatkówkę siedząc, chociaż i tak w tej dyscyplinie jako jedyny potrafi wystawić ręce ponad siatkę. 33-letni mężczyzna cierpi na akromegalię, przewlekłą chorobę spowodowaną nadmierną produkcją hormonu wzrostu.

Morteza Mehrzad ma również problem z prawą nogą, która jest o sześć cali krótsza od lewej. To skutek wypadku na rowerze, który miał w wieku 15 lat. Dlatego porusza się na wózku inwalidzkim.

Jest gwiazdą swojej drużyny. Morteza Mehrzad jest w odbić piłkę na wysokości 1,95 m, nawet siedząc. Jest także jedynym zawodnikiem, który wyrasta ponad siatkę założoną w tej dyscyplinie na wysokości 1,15 m nad ziemią.

Na Igrzyskach paraolimpijskich w Rio Irańczycy zdobyli złoto. W Tokio ich celem jest obrona tego tytułu. Rozpoczynają zawody od meczu z Niemcami w najbliższą sobotę o 3 nad ranem naszego czasu.

#Tokyo2020 #Paralympics

Morteza Mehrzad Selakjani of Iran 🇮🇷

2nd Tallest person in the World ✅

Tallest Paralympian ✅

Tallest person in Iran 🇮🇷 ✅

Rio 2016 #Gold ✅

He will be representing Iran again in Sitting #Volleyball !

#OpeningCeremony pic.twitter.com/1B4XILf08x

