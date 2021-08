Kompromitująca seria. Wszystkie gafy Joe Bidena

Po sieci krąży ponad 2-minutowe wideo zrobione przez prawicową organizację MRC News Busters, pokazujące ostatnie gafy obecnego prezydenta USA Joe Bidena. Jak twierdzą autorzy, nie pokazywano ich ani nie dyskutowano o nich w amerykańskich telewizjach ABC, CBS, ani NBC, podobnie jak w kablowych CNN czy MSNBC.

Według materiału wideo, na którym zostały utrwalone wpadki Bidena z ostatnich dwóch miesięcy, te same media byłyby pierwsze do nagłaśniania najmniejszych potknięć byłego prezydenta Donalda Trumpa z Partii Republikańskiej. Pewnie to prawda, jednak nie można całkowicie powiedzieć, że w mainstreamie Biden jest zupełnie nieznany, jeśli chodzi o gafy. Lewicowa „USA” nazwała go w maju tego roku „maszyną gaf”, a „Time” opublikował swoją listę „10 Gaf Bidena”. Oprócz tego w sieci jest pełno filmików i artykułów punktujących „10 największych gaf Bidena” o podobnych tytułach, w różnych wariantach.

Materiału sprzed lat jest pełno, a ciągle Biden tworzy nowy. Wymieniane są mniej lub bardziej poważne pomyłki, lapsusy językowe czy wypowiedzi, w których trudno doszukać się sensu. A nawet zmyślenia czy naprawdę dziwaczne opowieści, takie jak np. ta o głaskaniu przez dzieci jego mokrych włosów na nogach podczas pracy na basenie za młodu.

Piloci z syfilisem?

Ale wróćmy do najnowszego materiału MRC News Busters. Czerwiec tego roku. Prezydent Biden myli pilotów myśliwców z ofiarami eksperymentu badania syfilisu. Chodzi o Tuskegee Airmen i Tuskegee syphilis study. W trakcie popełniania tej niezręcznej pomyłki prezydent USA mówił, że „wielu ludzi starszych z tej społeczności pamięta eksperymenty na czarnoskórych Amerykanach, którzy nie byli o tym powiadomieni, jak na przykład o tym, co się stało, wiecie, z pilotami z Tuskegee i wszystkimi tymi testami. I dlatego była duża do tego niechęć” (By the way, many of the older members of that community had memories of experimentation on black Americans that were not told about, like what happened, with the, you know, Tuskegee Airmen and all those tests. And so there was a great reluctance). Biden mówił przy tym nieskładnie, zdradzając, że nie wie dokładnie, o czym mówi. Prawicowy „Federalist” wyjaśnia, że Tuskegee Airmen (Piloci z Tuskegee) tworzyli jednostkę z miejscowości Tuskegee, w stanie Alabama, która była pierwszą grupą czarnoskórych pilotów myśliwców służących podczas drugiej wojny światowej. Wyszkoleni w 1941 roku odbyli ponad 15 tys. lotów w Europie i Afryce Północnej.

Według danych szacunkowych, objęła od 15 do 19 tys. żołnierzy, łącznie z mechanikami, instruktorami lotów, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów służących w wojsku. Za to The Tuskegee Syphilis Study (Badanie nad syfilisem w Tuskegee) dotyczyło eksperymentu prowadzonego przez rząd USA w latach 1932-1972. Chodziło o obserwację postępowania różnych nieleczonych chorób, w szczególności syfilisu, u czarnoskórych mężczyzn. Objęto nim ponad 600 osób, oferując im w zamian posiłki, transport i opiekę medyczną – pisze „Federalist”. Autor publikacji wyjaśnia, że choć od 1947 roku znane było leczenie choroby szeroko dostępną penicyliną, uczestnicy badania celowo nie zostali o tej opcji poinformowani. Trwało ono aż przez 40 lat, do 1972 roku, gdy zostało zakończone po artykule opublikowanym przez Associated Press. W wyniku procesu zbiorowego przeciwko rządowej agencji the U.S. Public Health Service ofiarom wypłacono 9 mln dolarów.

Prezydent zniesławia?

Przypadkowe przypisanie wstydliwej choroby bohaterskim żołnierzom z drugiej wojny światowej nie wygląda ładnie. Nie widać jednak, żeby sami zainteresowani lub ich potomkowie chcieli zaskarżyć prezydenta o zniesławienie. Błąd może popełnić każdy, a wszystko przez nazwę miejscowości Tuskegee w Alabamie. Pomyłka Bidena zdarzyła się, gdy Biden komentował niechęć do szczepionek wśród populacji czarnoskórej. Dotychczas administracji nie udało się osiągnąć wyznaczonych przez siebie procentowych celów szczepionkowych i Biden chciał ją wytłumaczyć traumatycznym eksperymentem sprzed prawie 50 lat.

Niewygodna dla obecnej administracji prawda jest taka, że nie tylko „biali, prawicowi zwolennicy teorii spiskowych i fanatyczni zwolennicy byłego prezydenta Donalda Trumpa” nie chcą się szczepić. Wśród znaczącej populacji są osoby czarnoskóre (nota bene w Nowym Jorku 75% z nich nie chce przyjąć szczepionki) czy Latynosi.

Poprawia brytyjskiego premiera

Druga wpadka Bidena wymieniona w materiale MRC News Busters miała miejsce podczas szczytu państw G7 w czerwcu tego roku. Biden trzykrotnie pomylił tam Syrię z Libią (mówiąc o tej drugiej zamiast o pierwszej), à propos organizowania pomocy humanitarnej podczas wojny domowej, w ramach której gotowy jest współpracować z Rosją Putina. Może to pokazywać, że być może żyje w przeszłości lub nie nadąża za teraźniejszością. Tak czy owak, potknięć małego kalibru było na tym spotkaniu polityków dużo więcej. „New York Post” opisał, że Biden skorygował prowadzącego rozmowy brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, wytykając mu niesłusznie, że zapomniał przedstawić prezydenta RPA Cyrila Ramaphosa.

Po serii przedstawień polityków z różnych krajów przez Johnsona Biden wtrącił się, dodając: „I prezydent RPA”, wskazując na niego palcem. Johnson powtórzył, dodając, „Prezydent RPA, Cyril Ramaphosa – jak mówiłem wcześniej”. Rozbawiony wpadką Bidena Emmanuel Macron skomentował zajście, mówiąc do Ramaphosy: „Cyril, zostałeś wymieniony dwa razy”. Dodatkowo, podczas tego samego szczytu, podczas konferencji prasowej na lotnisku Cornwall Airport Newquay, Biden wielokrotnie używał błędnej nazwy programu dystrybucji szczepionki, mówiąc o Programie Covid zamiast Covax. Ale to w sumie drobnostka.

Uwielbiam te spinki w twoich włosach

Na filmiku MRC News Busters znalazła się jeszcze inna wpadka Bidena, taka z serii „dziwaczne dygresje podczas przemówień”. Podczas wizyty w bazie wojskowej w Hampton, w Wirginii prezydent USA powiedział dziwny komplement nieletniej dziewczynce siedzącej na widowni, mówiąc do mikrofonu: „Kurcze, uwielbiam te spinki w twoich włosach. Wiecie co, patrzcie na nią, wygląda jakby miała 19 lat. Siedzi sobie jak mała pani ze skrzyżowanymi nogami” („I love those barrettes in your hair, man”, Biden said. „I tell you what, look at her, she looks like she’s 19 years old, sitting there like a little lady with her legs crossed). Prawicowe media odnotowały niestosowność uwagi wobec dziecka, wyjaśniając, że dziewczynka chodzi do szkoły podstawowej i przyszła na wydarzenie z rodzicami i dwoma braćmi.

MRC News Busters zauważył, że nieodpowiedni komentarz prezydenta musiał być bardzo trudny dla tłumaczki języka migowego, która przekładała słowa prezydenta dla widzów niesłyszących.

Nieskładne wypowiedzi bez sensu

Prezydent zdaje się żyć w swoim własnym świecie, we własnej głowie. I często gubi się w tym, co mówi. W lipcu podczas zadawania pytań przez Don Lemona z niezwykle przychylnego prezydentowi CNN w Cincinnati padło pytanie na temat dostępności szczepienia dla osób poniżej lat 12. Jak zauważył prawicowy „Washington Examiner”, Biden plątał się wtedy przez ok. 30 sekund, gdy mówił do Lemona. „Zawsze mówicie wprost o tym, co robicie, i pytanie jest takie, czy powinniśmy, czy nie być na pozycji kiedy… dlaczego eksperci nie mogą powiedzieć: wiemy, że ten wirus jest rzeczywiście, będzie, przepraszam. Wiemy, dlaczego wyroby medyczne dopuszczane do użytku nie są dopuszczane czasowo, ale na stałe. I to się dzieje” (You’re always straight up about what you’re doing, and the question is whether or not we should be in a position where you are … Why can’t the experts say, „We know that this virus is, in fact”… it is going to be… or excuse me, we know why all the drugs approved are not temporarily approved but permanently approved,„that’s under way”). Poprawności tego przekładu tego tekstu nie mogę gwarantować w 100% pomimo najszczerszych chęci i konsultacji z native speakerem mówiącym po polsku.

Czasem po prostu trudno powiedzieć, o co Bidenowi chodzi. Lekko skonsternowany Lemon zachował się jak najbardziej profesjonalnie i szybko dodał, że chodzi o agencję wprowadzającą leki na amerykański rynek. A potem gładko przeszedł do innego tematu. Wideo MRC News Busters kończy się słowami prezydenta, który zwraca się do niewidocznej na ekranie dziennikarki, mówiąc: „Czy (lub Dlaczego) w Partii Republikańskiej są ludzie, którzy uważają, że wysysamy krew z dzieci?”. Zaskoczona odpowiada, jąkając się przy tym, „Yyy, Nie wiem”. Prezydent szybko odchodzi, machając do niej ręką w geście niechęci.

Natalia Dueholm